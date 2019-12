Carta a Fidel Castro

En una foto que saqué de Internet te vi sonriendo, tímido, cabizbajo, y a la par del Che Guevara; cuya sonrisa era como quien le sonríe al sol y a la vida. Y es que ustedes dos van de la mano, cómo es posible llegar a vos sino es a través de Ernesto.



Pero vos, Fidel, que estás vivo, no has muerto, que te has burlado de la muerte, porque siempre abrazaste la vida como tu Cuba. Por lo que como músico –aficionado- nicaragüense me nace, es la profundidad de aquella canción de Carlos Puebla “Hasta siempre comandante”, compuesta en honor a tu hermano argentino.



Pero ésa es la cosa, que vos no has muerto, y como a través del Che llegamos a vos, seguramente esa canción pasaría a ser automáticamente una serie de adjetivos, bastante cercanos a tu realidad en vida. “Aprendimos a quererte, desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura, le puso cerco a la muerte”, dice la primera estrofa, que muchas veces allá en León escuché, por una que otra compañía musical, que esperaba el momento entre pecho y espada, para dejar caer semejante realidad, carente de tiempo y espacio. “Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia, de tu querida presencia, Comandante Che Guevara…”



La clara de los huevos es tan transparente y espesa; porque no hay nadie que fuera caballo, como vos fuiste, el caballo; verdadero ejemplo de un intelectual, que como bestia cargó con un pueblo, hasta llevarlo al Milenio. “Vienes quemando la brisa, con soles de primavera, para plantar la bandera, con la luz de tu sonrisa”… Podría decirte detalles, como el apoyo que diste a la juventud, vos, que pusiste a tocar rock pesado y todo en la Habana; a tu edad y con ese espíritu de vida; que te envidien aquellos que te siguieron, pero no te acompañaron, y que para ahora solo formas una parte de su relativa historia; más tu respiración y la palpitación de tu corazón reflejan, lo que para unos ha sido un yunque en la cabeza. Donde vos has demostrado cómo tomar con las manos los racimos de sueños y volverlos realidad. “Tu mano, gloriosa y fuerte, sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara, se despierta para verte, seguiremos adelante, como junto a ti seguimos y con Cuba te decimos, Hasta Siempre (Siempre es hoy), Comandante”...A vos Fidel un “Hasta siempre” no te cabe, lo que te cabe es un “Siempre es hoy”, como dice el disco de Cerati, porque demostraste que hay cosas imposibles realizables, que con perseverancia y convicción se pueden llevar a cabo. Deseo admirable roble, que descanses, que sé no lo harás, porque hombres como vos, sólo se detienen para orinar.





