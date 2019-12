Diáspora, caitudos o

Simplemente nicas, son los apelativos con que se identifican a los nicaragüenses que residen en el exterior, la más efectiva fuerza de progreso con que cuenta Nicaragua, ya que inyecta efectivo que mantiene a flote la economía y es fuente permanente de empleo con sus remesas a familiares y amigos, quienes ayudan a que pequeños negocios se mantengan a flote.



Esto no es un sueño o una utopía, visiten ustedes los Centros de Compras, los restaurantes, los lugares de diversión, los supermercados, en fin, doquiera que vayan, van a notar a los “caitudos” y sus parientes, ya que se visten diferentes, andan en grupos y, generalmente, se hacen acompañar de sus padres, quienes en sí, son los que reciben y administran los “reales”.



Mi compadre Aróstegui (Hernán), dice que no debemos catalogar de turistas a los “caitudos” que nos visitan, pero el problema es que si no los tomamos en cuenta, las famosas estadísticas de nuestras autoridades turísticas se vienen al suelo y, más importante aún, a ellos les gusta que los distingan como turistas en su tierra, aunque esto invite a los policías a detenerlos continuamente por “malas maniobras”, por supuesto, en busca de la conocida ayuda.



No hay duda de que Nicaragua, como los países que exportan mano de obra, recibe beneficios por los cuales ni siquiera tienen que gastar en promoción. Algunos países, inteligentemente, invierten en servicios y protección para sus ciudadanos, nosotros no sólo les negamos documentos de identidad, como la Cédula, sino que les hacemos súper difícil el obtener cualquier documento que les permita identificarse, abrir cuenta bancaria y ya no digamos invertir, aún con el riesgo de la falta de seguridad registral.



Si no gastamos en promoción, por lo menos aumentemos el número de Consulados, ya sean Cónsules remunerados u Honorarios, pero con servicios consulares, ya que así podremos cultivar un mayor acercamiento con nuestros conciudadanos que residen en el exterior. Debemos, así mismo, revisar los aranceles consulares, específicamente el costo de los Poderes.



Algunos Cónsules usan la modalidad de Consulados ambulantes, o sea que en determinado día o días, visitan ciudades que están dentro de su jurisdicción consular, pero esto sería mas provechoso si lo hicieran dentro del área metropolitana de las ciudades donde están ubicados, como lo hacen otros países con éxito, ya que cuando visitan ciudades distantes, es muy difícil coordinar su presencia con la disponibilidad de tiempo de los coterráneos y además es costoso.



Si no invertimos en mantener vivo ese amor al terruño, si lo despreciamos, vendrá el día en que ellos perderán la ilusión, ya que, hasta el momento, sólo añoranzas familiares es los que los mantiene atados a su tierra natal.



Es cierto que he escrito sobre lo anterior y seguiré escribiendo, ya que la experiencia y estudio que he hecho de nuestras comunidades me dice que hoy por hoy, los Consulados juegan un importante papel, por no decir crucial, en el servicio que tanto necesita esa diáspora, proveedora de cientos de millones de dólares a nuestra enclenque economía.



¿Hasta cuándo seguiremos ignorando a los también cien por ciento NICAS, que aún lejos de sus familias y amistades, aman a Nicaragua y contribuyen al erario nacional?

Esperamos que el Presidente Ortega se interese y logre convencer a los Magistrados del CSE, para hacer realidad, después de tantos años, las Cédulas en el exterior.





¡Viva el Bóer! ¡Viva León, Jodido! ¡Y que vivan los caitudos!



