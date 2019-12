Las matemáticas: más allá de los números

En un taller de capacitación sobre las didácticas de las Matemáticas, coincidimos en que uno de los objetivos fundamentales de las Matemáticas es desarrollar “el pensamiento lógico”, y en esa ocasión discutimos y coincidimos en que casi siempre, por lo general, los alumnos(as) que dominan las matemáticas también dominan con mucha o relativa facilidad las otras asignaturas.



De igual manera, analizamos y valoramos las dimensiones de las matemáticas en el comportamiento y actitudes de los jóvenes frente a la vida; e incluso analizamos hasta dónde las matemáticas determinan en gran medida el futuro de los jóvenes. Solo pensemos en cuántos miles de jóvenes han quedado frustrados en las afuera de las universidades después de haber fracasado en los exámenes de admisión.



Una vez que terminamos el taller y habíamos hecho las anteriores reflexiones, revisé un poco mis estadísticas de 12 años de impartir clases de Matemáticas y Física, y comencé una investigación sobre el comportamiento y las condiciones en que están actualmente algunos de esos alumnos(as) a los cuales les impartí clases. Al extraer de mis archivos un muestreo de buenos y malos alumnos en Matemáticas y haciendo una relación entre las estadísticas y la situación actual de ellos encontré lo siguiente:

Más del 70% de los alumnos(as) que no dominaban Matemáticas habían fracasado o estaban en condiciones muy lamentables. Atrapados en los vicios, irresponsables en sus deberes laborales y personales, jóvenes madres solteras, la mayoría con una vida en conflicto y desordenada, con un futuro incierto. Contrario a lo anterior, encontré que la mayoría de aquellos alumnos(as) que dominaban las Matemáticas estaban mucho mejor; algunos profesionales o técnicos, otros estudiando alguna carrera, y aquellos que ya habían hecho su hogar viven disciplinados y son responsables con su familia, con su trabajo y con su persona.



Con las mismas estadísticas en manos hice también un balance sicoanalítico de las Matemáticas y logré valorar lo siguiente: las muchachas y los muchachos inteligentes, especialmente aquellas(os) que dominan las Matemáticas difícilmente se enredan o caen en la sexualidad irresponsable, por lo general, son jóvenes exitosos en su carrera profesional y en su vida de hogar.



En conclusión, puedo decir de todo esto que las Matemáticas son más que números y f

fórmulas, son un instrumento que ayuda a formar la personalidad de los jóvenes. Por lo general, quien domina las Matemáticas sabe tomar decisiones sabias y responsables. De ahí que debemos enseñar bien las matemáticas para no ser cómplices, para no ser responsables del fracaso de nuestra juventud.