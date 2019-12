Petróleo e impacto ambiental en Nicaragua

En el mes de julio de 2007, en la visita realizada a nuestro país por parte del presidente de Venezuela Hugo Chávez, se consolidó la empresa que mejorará la Refinería “más grande de Centroamérica”, según palabras expresadas en ese momento. En enero de 2008 regresa nuevamente el presidente Chávez a evaluar los avance de construcción de tal empresa, estando dicho proceso en la primera fase edificación.



Mientras la construcción avanza se hicieron negociaciones con la Empresa ESSO y el 10 de febrero de este año llegó el primer embarque de petróleo a nuestro país , lo que significa que el convenio entre Venezuela y Nicaragua va viento en popa.



Pero, además, el presiente de Venezuela se comprometió a instalar una empresa petroquímica.



Si el petróleo, el cual es un producto no renovable, lo que significa su agotamiento en un tiempo determinado, ha sido un factor divisionista y de guerra entre las naciones de nuestro planeta, la industria petroquímica ha sido la principal fuente de contaminación de nuestra madre tierra.



Si es de interés económico o buena voluntad del presidente Chávez, no es tema de este análisis, lo que interesa exponer es que la industria petroquímica produce materiales importantes y necesarios para mejorar niveles de vida en nuestro país, pero también su principal producción es el plástico, uno de los materiales más contaminantes del planeta, por la cantidad y tipo de productos químicos, además del petróleo, que conlleva su fabricación.



El plástico, cuyo proceso de degradación tarda hasta 500 años, rige nuestras vidas desde el siglo pasado. Podemos decir entonces que vivimos en la era del plástico.



Consideramos que, así como mejorarán el trasiego de petróleo, renovando su traslado y almacenamiento, con todas las medidas adecuadas para evitar los derrames de desechos como el que se dio en los primeros meses del año 2007 en Puerto Sandino y cuyas secuelas todavía están afectando el ecosistema de la zona; así también se deberán tomar las medidas adecuadas para saber reciclar los desechos de esta industria. Para ello se deben retomar ejemplos: en Indonesia, en los años 80 cerraron ocho fábricas de reciclaje de plástico, puesto que el proceso de transformación era aún más contaminante. En Nueva York, la ciudad que produce más basura en el mundo (500 mil toneladas diarias) se están ahogando en plástico y buscan cómo enviar esta basura a nuestros países (llantas, zapatos, juguetes, aparatos electrodomésticos, etc.) como donación o como negocio.



México es un buen ejemplo de reciclaje de plástico; tiene industrias que producen artículos deportivos con el mismo.



En nuestro país un buen ejemplo de reciclaje, entre otros, es utilizar el plástico en construcción, como lo propusieron un grupo de muchach@s estudiantes de ingeniería.



En fin, no estamos en contra del progreso (aunque se debe debatir este concepto), de lo que se trata es de impulsar el avance de la humanidad preservando nuestro medioambiente, es decir, la vida misma, por lo que es importante el aspecto denominado sostenibilidad en el desarrollo, tomando en cuenta todas las

medidas para minimizar el impacto ambiental.



Caso contrario la cura sale peor que la enfermedad.



*Coordinador Comisión Medioambiente y Recursos Naturales

CDM – MASAYA

Fundador del Movimiento Ambientalista de Masaya.