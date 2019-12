Daniel en su trono

Tan locuaz y divertido iba Caresol que Enrique Alvarado no podía ni respirar y Roberto Currie, de la risa, parecía irse sacudiendo unas pulgas imaginarias que compartía con Watson. En cambio, José Antonio Sanjinés y María López Vigil llevaban caras largas, entre circunspectas y abatidas, pues según el de Managua los habían amenazado con otorgarles la Orden de la Independencia Cultural Rubén Darío, lo que, según el de Masatepe, equivale a un pasaporte a la eternidad más que a la inmortalidad. Pero Caresol no se inmutaba por ese detalle, y a la zaga de su radiante rostro de Astro Rey, iban sus enormes zapatos, desabrochados y ruidosos, se diría que moviéndose al mismo ritmo de sus labios: “Por eso les digo que el nicaragüense tiene mecanismos de defensa insospechados, hasta para los males de amores, cabangas, rupturas de pareja o penas por despechos. Y es que popularmente se da la receta de que si tu novia o novio ya no te quiere, para no sufrir basta con imaginarse defecando al ingrato o ingrata, y cuento acabado. A propósito, me contó el Bachiller Lora que una vez llegó a El Chile buscando a Arnoldo Alemán, y le pidieron que esperara, ya que el paralelo histórico de Daniel se encontraba en el trono. Desde luego que el Bachi se preocupó mucho, pensando para sus adentros que quizás Daniel había dimitido de mentiras, en otra maniobra típica del pacto. Pero un edecán del caudillo rehén le aclaró que en Nicaragua, cuando alguien está haciendo sus necesidades fisiológicas, por delicadeza se dice que está en el trono. De manera que el Bachiller Lora, sin necesidad de recurrir a interpretaciones de Róger Matus Lazo y Enrique Peña Hernández, connotados académicos, sacó sus propias conclusiones: Vivimos en una Monarquía y el trono es el emblema del poder del monarca. En el trono el monarca ejerce su poder. Si el vulgo o la plebe, como se quiera, dice que desde el trono se gobierna y por delicadeza también se afirma que el trono sirve para evacuar, quiere decir que en el Reino Socialista de Nicaragua, gobernar y hacer necesidades fisiológicas, son sinónimos.”



Terminando Caresol de hacer su cita del Bachiller Lora, todos los caminantes, incluso los dos serios, se unieron en una sola carcajada. Watson dijo: “Dejemos a Daniel en su trono, aunque no sepamos si gobernando o haciendo lo otro simultáneamente.” El de Masatepe lo interrumpió: “Nada de eso, mi querido Watson, si dejamos a Daniel en su trono, estamos fritos. Si se fijan bien, ya hay una trona y tronitos a la espera de cristalizar la sucesión dinástica, y eso no lo podemos permitir, por muchos Consejos del Poder Ciudadano que se estén consolidando para reprimir cualquiera auténtica manifestación de democracia. Lástima que Daniel, con esa actitud de dictador, no permita que lo ayuden a gobernar y acepte la concertación propuesta por su hermano Humberto. En la misma medida que es deseable y necesario un gobierno de todos, con todos y para todos, es aborrecible un gobierno que instrumentalice al pueblo para entronizar un danielismo de danielistas y para el danielismo, sobre todo por consanguinidad. Por eso resulta explicable que la concertación propuesta por Humberto, hasta la fecha no haya merecido una respuesta de su propio hermano.”



“En cambio –reforzó el de Managua- esta semana se están respirando aires de alianzas cívicas, democráticas y que piensan más en la república que no tenemos. Aires de flexibilidad a lo interno, y de coraje para enfrentar la dictadura en ciernes. Aires en que las motivaciones deben de ser la Patria y sus graves problemas, y no las ambiciones personales. Aires de libertad que deben soplar y agitar la bandera de Nicaragua durante, pero también más allá, de las elecciones municipales. Lo han venido señalando políticos honestos como Mundo Jarquín, y creo yo que la oferta de unidad que está sobre el tapete es prioritaria. Porque la unidad de una oposición democrática desplazada por el secretismo imperante, por desplantes mafiosos y calificativos soeces de parte de la monarquía es la mejor y ejemplar respuesta al desgobierno actual. Unidad que está por encima de personalidades jurídicas y personalismos. Se ha señalado que el arnoldismo no es liberalismo en la misma medida que el danielismo no es sandinismo. En el caso de verdaderos liberales y sandinistas no hay peligro de perder la identidad política e ideológica; lo que se plantea es el deber de recuperarla. Recuperar nuestras identidades, para poder ser y existir de verdad, y repudiar las falsificaciones que de liberalismo y sandinismo hacen los caudillos. No permitamos más adulteraciones; se impone ser honestos con el pueblo. Eso sí sería jugarle limpio a Nicaragua. Una Nicaragua, en donde la oposición, cualquiera que sea, vislumbre alternativas y alternabilidad. No la Nicaragua de ahorita, en la que lo que existe es una letrina disfrazada de trono.”



