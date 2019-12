El dilema de la derecha

Se autodefinen demócratas, pero les espanta la democracia participativa, y mas aún la democracia directa, aunque dicen estar al servicio del pueblo, sin embargo, jamás se han ocupado en paliar al menos la miseria de aldeas y tugurios; como tampoco se ocupan ahora ni dejan que otros lo hagan; y como después de todo, la participación popular va, el pánico asoma a sus ojos ante la posibilidad de nunca más disfrutar las mieles del poder.



También se oponen a todo, caprichosamente, sin proponer soluciones, no porque no las puedan formular, sino porque su mejor negocio es que las cosas sigan igual. A falta entonces de una propuesta política seria para intentar recuperar el poder, acuden presurosos reiteradamente a los medios de comunicación para difundir la alarma de que se está instaurando nuevamente una dictadura en Nicaragua, irrespetando con esta mentira la inteligencia y la memoria histórica de nuestro pueblo, que sabe meridianamente que desde la independencia es ella, la derecha, la que lo ha sometido a la dictadura de la ignorancia y la miseria.



Precisamente es esta deuda histórica la causa fundamental de los actuales problemas políticos de la derecha, que la tienen a la defensiva, más ahora que los aciertos iniciales del nuevo poder han puesto en entredicho a los últimos gobiernos. Si por la víspera se saca el día, en la medida que se satisfagan las necesidades fundamentales del país, en esa misma medida la derecha seguirá estresándose hasta el clímax, cuando las posibilidades de recuperar el poder sean mínimas. En ese momento le quedarán dos alternativas solamente:

T Que haga una oposición patrióticamente responsable, en cuyo caso seguirá siendo una opción política con posibilidades reales de éxito.



T Que la invada el pánico irremediablemente y pida nuevamente la intervención del Norte. No hay que olvidar que el miedo doblega a la entereza e induce a la traición , la que a su vez genera injusticia y ésta produce violencia.



Afortunadamente para el país, la derecha hasta hoy apenas está asustada, porque todavía prevalece la etapa de mutuas recriminaciones del “yo no fui “ y de la búsqueda de culpables por la pérdida del poder; y si bien es cierto que todavía no ha sido presa del pánico envista del fortalecimiento de la macroeconomía, también es cierto que ante sus múltiples frustraciones es propensa al ataque irracional sin medir las consecuencias. Dos hechos lo confirman:

T Su actitud malinchista al haber apoyado a la transnacional ESSO en la controversia entre ésta y el gobierno nacional.



T Su antipatriótica descalificación a los esfuerzos que hace este gobierno en materia de alianzas para reforzar la defensa del país ante posibles ataques imperiales, sean del Norte o del Sur. El que crea remota esta posibilidad que revise la historia.



Desgraciadamente, acciones como las señaladas se dan también en algunos disidentes de la izquierda, como lo ocurrido cuando nuestro magnífico embajador en España puso en su lugar a un periodista de ese país que sigue creyendo que todavía usamos taparrabo. Horas después saltó a la palestra un autocolonizado miembro del MRS (S.P) en contra de nuestro representante con tanta furia y ardor que parecía que le estábamos profanando la santa espada y la beatífica cruz a los colonizadores.



Finalmente es importante agregar que en nuestro país hay un sector de la derecha que no llega a esos extremos, que tiene sentido de nación y que entiende las leyes dialécticas de la historia, aunque se esfuerza por retrazar su cumplimiento. A ese sector apelamos para que se decidan por la primera alternativa, o sea, para que hagan una oposición patrióticamente responsable.



*Ing. Civil.