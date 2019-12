¿Alianza con Montealegre o alianza con Sandino?

Me sitúo desde una fuerza joven que está construyendo un espacio político desde la izquierda en Nicaragua. Soy miembro del Movimiento por el Rescate del Sandinismo y -hasta ahora- simpatizante de la Alianza MRS. Entendida de las pretensiones de una alianza con Eduardo Montealegre, tengo el deber de exponer estas ideas.



Creo que una política de alianza, en el presente caso, debería considerar lo siguiente:

1.- El propósito de toda política de alianza, desde la acera de la izquierda, debe tener como finalidad:

* Optimizar la presencia de nuestra modesta fuerza en el seno del pueblo (sin vendernos como mercancía al mejor postor).



* Mejorar la correlación de fuerzas políticas a favor de los sectores populares (y no de individuos).



* Contribuir a mejorar los niveles de conciencia y aprendizaje del pueblo (y no su retroceso).



* Contribuir con la lucha política a mejorar las condiciones de vida de la gente, lo que transita por el reconocimiento de la necesidad del cambio profundo que buscamos para toda la sociedad (por lo que nuestro proyecto es de largo plazo y no meramente coyuntural).



2.- Lo antes dicho es importante porque una política de alianza puede tener una sorprendente variedad de propósitos; a manera de ejemplos:

T Aprovechar la oportunidad de las elecciones municipales para “quemar” o desgastar una determinada candidatura, con la visión de abrirle mejores espacios a otras candidaturas en el futuro (por ejemplo, para la carrera por la presidencia).



* Fortalecer la proyección de liderazgo político nacional de unas cuantas personas.



* Fortalecer el proyecto político de crear una fuerza de centro izquierda.



* Garantizarse la permanencia del “activo” llamado Casilla electoral.



* Proponerse derrotar al FSLN porque con ello no sólo se debilita al danielismo sino al sandinismo en su conjunto.



* Debilitar aquí, en Nicaragua, a un aliado de las fuerzas de izquierda más radicales del sur del continente y aliado político de la revolución cubana.



* Derrotar al sandinismo en noviembre para achicar la fuerza que viene tomando el FMLN en El Salvador (que va próximamente a elecciones).



* Proponerse de buena fe, pero equivocadamente, el fortalecimiento de nuestro movimiento.



En fin, una política de alianzas puede abiertamente (o de manera poco transparente), proponerse los más variados propósitos. Por ello es clave definir claramente cuáles son nuestros objetivos y propósitos como una naciente fuerza de izquierda de matriz sandinista en estas elecciones municipales. ¿Estamos o no del lado de Sandino?

3.- Miremos ahora el currículum de Montealegre:

* En la recién pasada campaña electoral fue el candidato de los banqueros locales.



* Fue abiertamente el candidato presidencial de la Embajada Gringa --y lo es ahora para las municipales--, y, desde luego, de los intereses de las transnacionales en el gran proyecto de libre mercado para la región.



* Actualmente, y hasta el día de hoy, es el candidato OFICIAL de Arnoldo Alemán para la Alcaldía de Managua (díganme si ésta no es una detestable credencial).



* Los acuerdos firmados, al más alto nivel, hace 46 días por Montealegre y el PLC, siguen vigentes.



Cabe, sin más recursos, preguntarse, ¿podrá ser Montealegre un auténtico candidato anti- pacto? ¿Se fortalecen con esa candidatura los intereses populares? ¿Estamos promoviendo la conciencia crítica de la gente frente al sistema al promover a Montealegre? ¿Es que acaso Eduardo Montealegre representa nuestras luchas?

Sin duda, esperamos que la codicia, la hipocresía y el oportunismo no prevalezcan en estas decisiones. Por último, y aunque a muchos no les guste, parodiando a Fidel Castro sostengo que los sandinistas, en estas circunstancias, no debemos preguntarnos dónde y con quién podemos de manera oportunista “ganar más”, sino preguntarnos, de qué lado está nuestro deber.



