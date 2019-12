El Coronel no tiene quien le escriba

Una de las cosas que más me enorgullece en mi vida, aparte de los padres que Dios me dio, es haber pertenecido al Ejército de Nicaragua, en momentos que si bien es cierto expresaba una opción política, en mi caso buscaba contribuir al impulso de un proyecto sociopolítico y económico que trajera un mejor modo de vida para nuestro pueblo en su conjunto, y me sigue enorgulleciendo la capacidad de este Ejército de dar un salto como brazo armado de un partido político y motor de defensa de un proceso revolucionario a una institución altamente profesional, despartidarizada y apolítica, al servicio de la nación.



A pesar de esa transformación, este Ejército ha sido atacado por múltiples cosas, por las fuerzas más reaccionarias del país, pero ni aún estas fuerzas se habían atrevido a calificar al Ejército de racista, cosa que vino a hacer uno de sus miembros que en el lógico proceso de organización militar pasó a retiro, como le ha correspondido a otra serie de altos oficiales, entre ellos varios generales, blanquitos, negritos, chirizos o murrucos, que correctamente asumieron el nuevo rol que a cada uno le correspondió.



En el caso del Coronel en retiro Víctor Boitano, quien obviamente pretendía ascender al grado de general, se vio golpeado en un inmenso ego y trató de ensombrecer los éxitos que ha logrado nuestra institución militar, al expresar declaraciones públicas mediante un artículo periodístico involucrando malintencionadamente, para validar sus planteamientos, a dos héroes caídos en defensa de la revolución y sus ideas que coincidentemente eran sus hermanos, y que en su momento nunca pretendieron lograr un generalato, ya que en las circunstancias históricas que nos tocó vivir ese grado era repudiado, porque lo asociábamos a la dinástica institución militar que nos antecedió, y la oficialización de estos grados en el Ejército Nacional es una de las máximas expresiones de disciplina y crecimiento profesional de su oficialidad, por lo que no creo que ni Mario, con quien tuve la oportunidad de conversar ampliamente un día antes de su muerte en la 364 Brigada donde se ubicaba el puesto de mando de avanzada de la Sexta Región Militar y pude percibir más a profundidad su convicción política por encima de su interés personal, ni Eduardo, a quien no tuve el honor de conocer, pero de quien he tenido excelentes referencias, estén preocupados porque su hermano, hoy coronel en retiro, no haya podido ascender a general, ni creo que este mismo coronel haya sido retirado por el color de su piel ni por su ascendencia étnica, más bien, como él mismo en su escrito del 14 de julio de 2007 titulado El Guerrero de Escritorio, expresa un malestar con equis compañero de armas al que no considera a su altura como Guerrero de Campo, creyendo tener la autoridad de juzgar de manera absoluta a la oficialidad del Ejército y en la carta que dirige a sus hermanos sólo pretende sembrar la duda en sus lectores alrededor de las causas de su retiro, ya que no aborda el tema con claridad y sólo deja entrever una conducta egocéntrica que nada tiene que ver con el funcionamiento y desarrollo profesional del Ejército.



Y no estando contentos con su mezcolanza de resentimiento personales, ahora busca en su ascendencia étnica otra posibilidad de protagonismo en relación a la Costa Atlántica con planteamientos confusos que denotan más que preocupación por su raza, un desmedido interés de figuración, ojalá que estos hechos aquí valorados no constituyan más que lo que ya he dicho, una conducta egocéntrica y no la creación de pseudos líderes sociales o políticos que pretendan desviar la atención de la sociedad hacia asuntos tan simples como es el paso a retiro de un oficial del Ejército, situación que en una u otra circunstancia nos tocó vivir a miles de oficiales que sin el aseguramiento económico que por ley le corresponde a este oficial, pasamos a retiro activo y dimos paso al crecimiento profesional que hoy presenta el Ejército de Nicaragua, pero bien sabio es nuestro pueblo y un coronel más o un coronel menos en servicio no está por encima de los trascendentales intereses de la Nación y la imperante necesidad de unirnos en la lucha contra la pobreza, por ejemplo, o en mantener los niveles de profesionalización de nuestras fuerzas de defensa y seguridad pública como garantía de la gobernabilidad democrática, creo pues, que parafraseando a García Márquez, este coronel no tiene quien le escriba.



*Oficial Retirado E.N.