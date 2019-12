Apología a la corrupción

“No hay virtud más grande que la de ser honrado, y no hay actitud más preciada que la disposición a defender con dignidad su honradez”.



Nicaragua es un país pobre, extremadamente pobre, se encuentra entre los cuatro países más pobres en Latinoamérica. Caminamos junto con Honduras, Bolivia y Haití, y con este último vamos agarrados de la mano. Esa fue la razón por la que entramos o estamos en proceso de entrar al club de los más desgraciados, a la Iniciativa para los “Países Pobres Altamente Endeudados” (más conocida como la Iniciativa HIPC, por sus siglas en inglés, “Highly Indebted Poor Countries”). Una de las causas de esta pobreza, entre muchas otras, ha sido la corrupción. El enriquecimiento ilícito y sistemático de muchos funcionarios públicos de mayor o menor rango de los diferentes gobiernos que hemos visto desfilar ante nuestras narices. Muy pocos han sido enjuiciados y respectivamente castigados. La mayoría disfruta de los intereses rentables que les produce el pedazo del pastel que le arrebataron al erario y por el que tenemos que pagar todos los nicaragüenses.



El flagelo de la corrupción es uno de los látigos que estimula nuestro subdesarrollo político, social, cultural y económico. Es uno de los monstruos que vomita: pobreza, nepotismo, impunidad, injusticia, desigualdad y atraso. El concepto de muchos de nuestros funcionarios públicos, desde el más pequeño hasta el más grande; de que el erario es una caja abierta, de la cual hay que despacharse a gusto y antojo, ha sido desgraciadamente una constante de los últimos gobiernos. Hemos perdido millones de dólares en obras de progreso, para que terminaran en el pequeño bolsillo de unos pocos. Para muestra un botón: los millones que se llevó el “Señor del Chile”, más los millones que repartió entre sus amigos y allegados. Más los millones que empleó para comprar conciencias y fidelidades, de las cuales obtuvieron beneficios sus sucesores.



Uno de los personajes, del más selecto elenco político de nuestra querida patria, que suele presentarse, como lo más pulcro y honesto, se nos presenta como uno de los más ardientes defensores de la famosa propuesta “Proyecto de Amnistía”. Su argumento esencial: “Es que los nicaragüenses necesitamos vivir en paz y sin la espada de Damocles sobre nuestras cabezas”. ¿Cuáles nicaragüenses? Otra ardiente defensora de ese adefesio nos trata de convencer con el polémico “Proyecto”, argumentando: “Va como un interés de nación, de defender la democracia en este país”. ¿Cuál es el interés de la nación? ¿Dejar correr a los corruptos, a los actuales y a los venideros?... ¿Defender cuál democracia? ¿La que nos exprime y nos devora? No señora diputada. La corrupción nos ha hecho y nos sigue haciendo mucho daño, tanto la que viene de la mano derecha a como la que viene de la mano izquierda. Corrupción es corrupción.



La ley de amnistía de los años 90 fue una ley nacida después de 10 años de guerra que cubría delitos políticos, realmente creada para incentivar la reconciliación y facilitar un proceso de paz. El actual proyecto de amnistía cubre o pretende cubrir los delitos comunes, los robos abiertos y descarados a que ha sido sometida Nicaragua desde 1990. La propuesta en mención propone que la amnistía beneficie entre el 14 de marzo de 1990 y el 7 de enero de 2007 a los ex-funcionarios y familiares relacionados con actos de corrupción o en presunciones civiles, penales y administrativas de la Contraloría General de la República. Eso implica darles una entrada gratuita a las fiestas de los millones, pasadas y por venir.



Hecha la ley, hecha la trampa. Este refrán procede del libro Secreto Tíbet de Fosco Moraini, en el que nos cuenta cómo una comunidad de monjes japoneses tenía una regla que sólo les permitía comer carne de animal marino. Entonces listillos ellos, decidieron llamar al jabalí “ballena silvestre” y desde ese momento se comían al puerco sin ningún escrúpulo. Ese proyecto de amnistía o “ballena silvestre” no la necesitamos. No nos lamentemos después, si permitimos esos abusos.