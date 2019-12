Es necesario, es básico, es vital, es personal… ¡Es el agua!

Casi medio millón de conexiones para abastecer a unos seis millones de habitantes. Una por cada 12 usuarios. La mitad del agua bombeada se pierde y nadie sabe por dónde o quién la “evapora”. La otra mitad se cobra pero no todos la pagan. Los “cumplidos” son menos de la mitad. Es la realidad de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal), en un sistema diseñado para intereses concretos.



Enacal sobrevive de un cuarto de sus esfuerzos. Bombea cuatro galones y le pagan uno para continuar el círculo vicioso. Dirigir una empresa con este modelo de gestión es jugar a la Ruleta Rusa, considerando que el insumo y gasto principal, energía eléctrica y nómina, absorben juntos más del 85 por ciento de los recursos.



Además, ese insumo aumenta de precio cada mes, los sindicatos presionan más por salarios y la presión social se mantiene en constante demanda de calidad en la provisión de los servicios de la vida: agua potable y alcantarillado.



A este agrio nacatamal se le suman las deudas y continuas adquisiciones a los proveedores, los compromisos con los organismos financieros, la constante necesidad de inversión debido a equipos y sistemas obsoletos, el infaltable ingrediente político y una tarifa que está igual de obsoleta e inmóvil desde el 25 de abril de 2001.



Es un drama degustar un nacatamal de ese tamaño. Con tanta descomposición por encima, por debajo y por en medio de la masa. Sin embargo, la actual presidenta de esa empresa, Ruth Selma Herrera Montoya, lo abrió previamente, le vio el color, olió su aroma, probó una ración y lo sirvió en su mesa con cuchara, tenedor y cuchillo.



Antes de ocupar silla en ese comedor, nadie fuera de Enacal sabía tanto de ese nacatamal como ella. Eso lo sabía el gobierno saliente, más el entrante y sobre todo quienes abandonaban artos y con indigestión aquel suculento plato pinolero.



Darle eficiencia a esta empresa estatal sin tocar, sin subir tarifas por cualquier razón, era el discurso que siempre publicamos los periodistas luego de escuchar a Herrera Montoya desde la tribuna de la Red Nacional de Defensa de los Consumidores (RNDC). Era difícil de creer, pero al fin, ¿por qué ser incrédulo ante tanto conocimiento del nacatamal?



Con ese discurso se suspendieron más de ocho intentos legales y por la vía administrativa, de aplicar un alza o ajuste de tarifas. La última vez se buscaba un exagerado 47 por ciento, que no pudo perforar el escudo de Herrera Montoya y sus consumidores, que siempre estaban allí para decir orgullosamente: ¡Me opongo!

La falta de eficiencia para resolver el problema de las fugas, agilizar el cobro a los clientes, gestionar recursos por otras vías, buscar subsidios del Estado, encarcelar a los corruptos, perseguir las coimas y proveer un mejor servicio; eran elementos integrales y trasverales en su discurso. Y ahora: todo al traste.



Herrera Montoya mañana se dispone a aplicar un ajuste de tarifas por deslizamiento de la moneda (indexación), que oscila entre siete y 25 por ciento, según sus declaraciones, sustentado en las altas facturas que ha pagado Enacal en los últimos años en concepto de energía eléctrica a Unión Fenosa.



Pero, de toda el agua que bombea Enacal menos de la mitad atraviesa un micromedidor, y menos de un tercio pasa por alguno de estos aparatos en buen estado. La empresa no tiene suficiente micromedición, pero conforme este instrumento se determinó el impacto del ajuste en las facturas.



La funcionaria explicó que no serán afectados quienes consumen hasta 20 metros cúbicos, y de esa cantidad en adelante, el alza en las facturas se verá reflejado gradualmente. Más consumo, más impacto, según sus estimaciones.



Es decir, los sectores subsidiados serán más subsidiados. Son aquellos que pagan una cuota fija ante la falta de medidores de Enacal. Aquellos que nadie sabe cuánta agua consumen y donde ha crecido el servicio en el último año en más de 20 mil conexiones. Ahora, son casi la mitad de los clientes legales de la Aguadora, pero en continuo crecimiento por una política de la empresa.



Gracias a este diseño de crecimiento varios barrios pobres y asentamientos han recibido y se disponen a recibir ambos servicios, algo que desde los años ochenta no se observaba con planificación. Herrera Montoya les llama “pobres”.



Los términos en que se ha anunciado el ajuste de mañana, sin embargo, castiga a una familia nicaragüense promedio por la simple condición de tener un medidor en buen estado. Es decir, aquellos que cumplen la condición total de clientes legales y medibles. En resumen, se convierte el aparato en un demonio absorve alzas. ¿Quién quiere uno?

No hace falta ser genio para anunciar que, al llegar la primera factura con alza en mayo próximo, estas familias van a destruir, arrancar y dar por extraviado su micromedidor. Es más factible absorber esta alza teniendo una cuota fija medida en promedio del consumo ya facturado, que seguir absorviendo más alzas.



Según cálculos de la Agencia de Cooperación Japonesa (JICA), de la Agencia Alemana (KFW) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la menor cantidad de agua potable que consume una familia nicaragüense promedio son 16 metros cúbicos. En promedio son 21 y lo máximo 25. Eso fue avalado por Enacal, considerando que un metro cúbico equivale a mil litros, 200 garrafas, 264 galones o 6.3 barriles.



Cuando este núcleo familiar con medidor en buen estado está integrado por dos o tres personas, y al menos uno tiene un empleo, logra consumir entre 16 y 20 metros cúbicos. Esos son los clientes medidos en un rango menor y quienes no serán afectados por el alza. Ellos pagan entre 60 y 89 córdobas en su factura conforme la tarifa que hoy se suspende.



El resto se encuentra por encima de esa cifra y son aquellos que absorberán el alza, por el simple hecho de tener un medidor en buen estado. ¿Cuántas familias de tres o más miembros tienen medidor en buen estado? ¡Felicidades! Han sido elegidas para pagar más a partir de mañana, y Herrera Montoya les llama “ricos”.



Pero proteger a estos últimos también significa protección para aquellas residencias, mansiones con piscinas, negocios, empresas, comercio, industriales que consumen más de 20 metros cúbicos. Quizás a estos se refiera Herrera cuando los califica en un solo segmento de ricos.



Ella está en una encrucijada que se autoprefabricó cuando eligió la medición del consumo para determinar el impacto del alza. Sin embargo, la peor es no cumplir con el proceso legal que demanda solicitar, estudiar, aprobar, publicar y aplicar un alza en las facuras.



Herrera Montoya le enseñó a la población, y en especial a los periodistas, que se trata de un asunto que está normado por Ley, Reglamento y Normativas. Que Enacal debe solicitar por escrito el ajuste al ente regulador, el Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA), que luego lo estudia y lo aprueba, para que sea publicado y aplicado por la empresa.



También mandó al traste todo. No ha mostrado un solo papel de este proceso y el alza la aplica mañana sin cumplir un requisito último que demanda el marco legal: publicar en dos medios de circulación nacional por dos días consecutivos el documento donde INAA le aprueba el ajuste porcentual.



Bajo esta misma premisa legal fue que logró desmoronar más de ocho intentos de alzas en los últimos seis años, pero ahora la olvida. La persona que le pregunta al respecto, según ella, “está defendiendo a los ricos”. En esta vía goza de la complicidad del ente regulador, aunque todos sabemos que Enacal necesita un alza.



Pero hasta ahora no ha demostrado nada y lo mismo ha hecho con las denuncias de corrupción de la administración anterior de Enacal, a quienes prometió enjuiciar por descapitalización de la empresa. En esa situación incluye a medios de comunicación y periodistas que recibían “granjerías” de esa administración, y ha mencionado nombres y apellidos concretos, pero no de forma pública.



Sería una buena oportunidad la discusión del alza para denunciar y probar estos delitos mencionados, lo que le ganaría apoyo para su propuesta de ajuste por descapitalizacióin de la empresa. Personalmente, invito a la presidenta de Enacal para que revele públicamente estos nombres, los actos, las pruebas y lleve a los juzgados el caso para dilucidar hasta el último detalle. Yo sigo creyendo en ella y su gestión. Creo que puede enderezar, empezando de este modo.