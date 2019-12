Arena movediza

Alianza Republicana Nacionalista (Arena) camina sobe la cuerda floja.



Frente a la candidatura de Mauricio Funes a la presidencia de la república bajo la carpa del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), la cúpula dirigencial del partido Arena se vio turbada y reaccionó de forma instintiva. De ahí que casi de inmediato emergieron muestras de interés de diversos funcionarios públicos del actual Gobierno.



Cuando las aguas se calmaron, la dirigencia arenera se decidió por establecer un mecanismo para canalizar las ansiedades dentro de Arena.



El candidato ideal, a quien el partido Arena aceptaría sin rechistar, el empresario Roberto Murray Meza, en las primeras de cambio tiró la toalla y dijo que declinaba.



Esta cortesía política, en verdad, lo que dejaba entrever, ahora está claro, es que dentro de Arena se había activado un intenso movimiento de grupos que querían disputar el relevo presidencial en las elecciones de 2009.



¿Pero qué tan complicada se encuentra la puja dentro de Arena? Lo suficiente como para que el ex presidente de la república y presidente honorario de Arena, Armando Calderón Sol, diese declaraciones contundentes, en tono de reproche, respecto a lo que acontece en este partido político.



Ha señalado con toda claridad, Armando Calderón Sol, que la situación dentro de Arena es preocupante, porque hay rumores por aquí y por allá de que los dados están cargados para uno de los precandidatos areneros. En todo caso, la decisión de seleccionar a uno está en manos del consejo ejecutivo nacional de Arena.



Y aquí está el problema, y no por lo que señala el ex presidente Calderón Sol, cuando sugiere la presencia de los ex presidentes honorarios (Alfredo Cristiani, Francisco Flores y él) en esta decisión crucial, es que todo indica que Arena ya está en manos de uno de los grupos en disputa.



Pareciera como que la proclamada unidad monolítica que siempre ha sido divisa, de pronto, está en cuestión.



Claro, un cuarto Gobierno consecutivo de Arena, un escenario internacional adverso (emergencia comercial de China, elevados precios del petróleo, recesión económica en Estados Unidos, entre otros aspectos), un dispositivo económico nacional maltrecho y donde a las arcas del Estado no entra más dinero porque quienes podrían hacer efectivo esto se niegan de forma rotunda a la aplicación del universal, sano, criterio de justicia tributaria y la perspectiva de un reñida competencia electoral (en 2009) teniendo como oponente no sólo al FMLN sino a su candidato, Mauricio Funes, que ha introducido ruido al esquema tradicional de confrontación electoral, y todo eso está modificando el modo en que la dirigencia arenera tendrá que habérselas de aquí a 2009.



Cuando Arena surge a la vida política, a finales de 1980, arrastra como antecedente inmediato al explosivo y ultraderechista Frente Amplio Nacional, encabezado por Roberto d’Aubisson, y se plantea como un partido político de resistencia, tanto frente al nuevo artero enemigo, el proyecto reformista encabezado por el Partido Demócrata Cristiano, como al tradicional enemigo de siempre, es decir, el comunismo, que de acuerdo con su prospectiva el FMLN encarnaba.



En aquellos años iniciales, Arena constituía un reagrupamiento dentro de la derecha salvadoreña y no contaba con el beneplácito de los más importantes agrupamientos empresariales. Tan es así que Alfredo Cristiani, quien en 1989 fue electo presidente de la república por Arena, para 1979 y 1980 contribuyó a la fundación y consolidación del partido Acción Democrática, una instancia de derecha moderada.



Ahora, en 2008, el cuerpo dirigencial actual de Arena ha querido mostrar cierta soltura y ha dejado asomar, también, algunas costuras…

El actual comité ejecutivo nacional de Arena, que responde a uno de los grupos en disputa, pondrá a prueba la fortaleza institucional partidaria. Porque no sólo se está eligiendo al candidato que enfrentará a Mauricio Funes en 2009, es que se configurará, de facto, el nuevo mecanismo directivo partidario que estará al servicio de ese candidato. En ese sentido, para Arena, este momento es muy peligroso, porque si la selección del candidato que se haga no es del agrado general de los areneros, con seguridad se activarán voces disidentes, y en las condiciones actuales, donde el FMLN no deja ver fisuras en cuanto a la selección de Mauricio Funes como candidato presidencial, pues resultaría desventajoso para Arena.



Estas disputas no expresan divergencias de concepciones político-estratégicas, no se trata de los blandos contra los duros. Se trata, más bien, de algo más simple: el reparto del pastel (que va quedando) del aparato del Estado.





En San Salvador.