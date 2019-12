Aquel 26 de febrero

Eran las cuatro y media de la madrugada y desperté extrañamente sin sueño. Observé la cuna de mi hijo, que con un año de nacido dormía profundamente, y lo primero que hice fue levantarme a encender el antiguo radio, para escuchar la emisora oficialista, que era la única que captaba sin ayuda de una antena, ya que mucho tiempo atrás se había quebrado.



Tenía 19 años y ya era madre, esposa, universitaria, costurera y ama de casa, y me consideraba con una visión un tanto amplia, por la intensidad con que se vivía en esa época.



Las primeras luces del 26 de febrero de 1990. En vez de escucharse informes triunfalistas, se oía música de relleno y uno que otro comentario confuso y dolido de un periodista por cierto ya fallecido.



El sentimiento general que podía percibir era de incertidumbre, a juzgar por mi misma familia ¿qué pasaría en ese día, en el futuro inmediato, con el cambio que se olía en el ambiente…?

Había crecido, con toda mi generación, en la guerra, y el final de ese conflicto armado era apremiante, pues nos asfixiaba a todos, con su consecuentes problemas de muerte, escasez, inflación estratosférica, división de la nación nicaragüense, exilio y más.



Sinceramente nunca deseé tanto que amaneciera ese día. Preparé el modesto desayuno, sólo con lo que recibía de “AFA”, pues mi marido, el padre de mi hijo, había sido parte de una Junta Receptora de Votos, en su calidad de docente, y estaría llegando a la casa poco antes de las seis de la mañana.



A esa hora prefería oírlo de una voz autorizada. ¿Qué pasó? Pregunté en cuanto llegó. “Perdieron”, dijo, apretando un cigarrillo humeante con los labios, y no me quedó la menor duda de quiénes habían “perdido” y quiénes “ganado”.



Respiré tranquila. Al crecer, mi hijo no iría a la guerra, entonces mi voto había garantizado su seguridad, pensé.



Contrario a lo que algunas personas puedan creer, ese día no fue para hacer una “oda al imperialismo” o dedicarse a festejar. Por la calle donde vivía en esa época, en el barrio Altagracia, pasaron varios grupos con banderas rojinegras, gritaban consignas un tanto intimidantes para quienes habíamos votado por otra opción, y sin embargo dediqué mi día a mis tareas domésticas, a atender a mi hijo.



Beneficios y problemas

El tiempo y la nueva situación política trajeron el fin de la guerra, que ya tenía destruido al país, por las razones que fuera y que no me corresponde discutir, además cesó el bloqueo comercial de los Estados Unidos, se liberó el mercado y hubo libertad de expresión, entre otros beneficios que llegaron con la década de los 90.



Pero surgieron otros tantos problemas que ya son de la mayoría conocidos, además de que empezó una férrea oposición que el FSLN hizo y que incluyó métodos violentos que por lo menos a mí nunca me gustaron ni me gustarán, venga de quien venga.



Al escribir este breve relato sólo trato de rescatar esos momentos que vivimos en 1990, que forman parte de la historia nicaragüense, y que extrañamente nadie mencionó en estos días en que se ha recordado insistentemente al Mártir de las Libertades Públicas, Pedro Joaquín Chamorro, y se ha ignorado completamente a su viuda, doña Violeta Barrios, la primera presidenta y la mujer que, quiérase o no, logró la paz en nuestro país, con todos los defectos que le puedan achacar sus detractores.



Más que una historia plagada de guerras y de confrontaciones, aspiro a que mi hijo y las generaciones que vengan aprendan que es mucho mejor trabajar en paz, en armonía, sin ver como enemigos a las personas que piensan diferente. Y que ese odioso fantasma bélico entre hermanos no nos amenace nunca más.



*kcastillo@elnuevodiario.com.ni