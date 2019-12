¿Por qué matemática y español?

IDEUCA

Deben ir de la mano el pensamiento y su adecuada expresión. El ser humano está constituido por un enorme y variado conjunto de potencialidades cuyos cauces de salida son normalmente el pensamiento que las activa y la libertad que las expresa y comunica mediante sus actos, valores y creaciones. Ambos cauces sintetizan el valor y riqueza exclusivos del ser humano.



El pensamiento y la libertad se unen para sustentar y dar vida a las acciones del ser humano, pequeñas, grandes, positivas, negativas. El pensamiento y la libertad generan determinados resultados, no se agotan en ninguno de ellos, pero van construyendo la secuencia interrumpida de la vida.



Me parece visualizar una relación de fondo entre estas dos dimensiones humanas (pensamiento-libertad) y las disciplinas de la matemática y la lengua.



En la vida y devenir humanos los resultados constituyen la materialización de un proceso que persigue un fin. Cuando un resultado coincide o se aproxima al fin establecido y perseguido lo catalogamos como exitoso, cuando se aleja del fin lo catalogamos como fracaso. Esta lógica no es definitiva en las ciencias, porque es propio de ellas aprender de los fracasos orientando desde ellos su pretendido logro final. El fracaso repetido de los resultados de la matemática y el español en el sistema educativo ha hecho saltar la alarma, obligando a convertir el fracaso en una oportunidad para cambiar su trayectoria. Primera expresión clara de este viraje hacia la superación de los resultados negativos en matemática y español, es el hecho de que el Mined, las universidades, los profesores, los especialistas, han tomado medidas concretas y comprometidas para un cambio serio y radical de este problema.



Pero, ¿a qué se debe que la organización de los aprendizajes insertos en un currículo se fundamente principalmente en la matemática y el español? ¿ A qué se debe que parte sustantiva del éxito educativo se derive principalmente del dominio de la matemática y el español?

La respuesta parece estar en que ambas disciplinas constituyen la base necesaria del progreso educativo sostenido, y son las que satisfacen las necesidades básicas para el desarrollo del ser humano y de la humanidad.



Para ello es muy útil retomar su papel en la historia de la humanidad en la que la matemática y el lenguaje han sido los pilares de civilizaciones extraordinarias.



Recordemos que las inundaciones periódicas del río Nilo obligaron a los egipcios a observar su crecimiento para así prever sus daños o incluso aprovechar su sedimento para cultivar el trigo. La matemática se constituyó en su gran aliada. A partir de este hecho la matemática se fue desarrollando en Egipto y después en el mundo árabe, de allí los números, incluido el cero. La matemática sirvió, pues, para enfrentar los desastres naturales, para escudriñar las fuerzas de la naturaleza y sus expresiones, para construir pirámides, templos, ciudades. La matemática se constituyó en una necesidad básica de sobrevivencia y desarrollo, borrando la idea de que se movía principalmente en la abstracción.



El mundo maya, por su parte, como todas las civilizaciones, se enfrentó a los grandes interrogantes que plantean la naturaleza y el universo al estar el ser humano inserto en ellos.



Los mayas escudriñaron el movimiento de los astros, calcularon el ciclo de alguno de ellos, construyeron un extraordinario calendario que reguló su vida social productiva y religiosa. Todo se hizo sobre la base de mediciones, cálculo, relaciones, en una palabra sobre la matemática. Esta fue, por tanto, instrumento básico para sus desarrollo y en gran medida la base de esa extraordinaria civilización.



Lo interesante e impresionante de estas civilizaciones, la egipcia y la maya, por ejemplificar la inmensidad y riquezas de las civilizaciones llamadas antiguas, es que la matemática con todo lo que supone de abstracción, de pensamiento coherente y lógico, de interpretación de las relaciones que rigen en la naturaleza y el universo, encontró su expresión en símbolos, números y letras. Creó su propio lenguaje sin el cual las elucubraciones, cálculos y mediciones no hubieran impactado en el desarrollo de esas civilizaciones.



Los mayas, por ejemplo, escribían en forma columnar, pudiéndose identificar nombres , verbos y silabas del lenguaje hablado, números que usaban glifos, emblemas pero su, sistema de escritura no era alfabético o fonético. Se encuentran textos escritos en las estelas de las pirámides, sobreviviendo varios libros hechos con corteza de árboles cubierta con la cal utilizando colores vegetales, uno de ellos es el código de Dresden (Alemania), que nos habla de los ciclos del planeta Venus.



Este recordatorio histórico abona a favor del papel clave de la matemática y el lenguaje como factores fundamentales del desarrollo de la humanidad constituyéndose por tanto en necesidades básicas del desarrollo y la cultura , o sea, una necesidad básica de todo sistema educativo.



Según mi interpretación filosófica y la constatación empírica, la relación que existe entre pensamiento y libertad se manifiesta en la relación que existe entre matemática y lenguaje. Se trata de una relación que especifica al ser humano y a su educación sistemática.



Esto me proporciona alguna pista para entender el por qué la matemática y el español (lengua) constituyen la base de todo proceso educativo sistemático, a la par de que se constituyen en necesidades básicas para el desarrollo y cultura de los pueblos.