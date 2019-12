El nica y su lenguaje gallístico

La vida de un pueblo se conoce, en su esencia, a través de su lengua. En verdad, su historia, su geografía, sus costumbres e ideas no entrarían en nuestra vida de relación y comunicación si no conociésemos su lengua. Porque la lengua, como afirma Bertil Malmberg, es el hombre.



El lenguaje metafórico del gallero, deporte antiguo y moderno, y por eso de mucho arraigo en nuestro pueblo, es por esencia el habla del pueblo o, mejor dicho, el alma de ese pueblo. Es un “yo” mágico que encarna y externa sus posibilidades vitales, sus raíces y esencias, y valores. Se nutre de su ambiente y se enriquece, y se transforma en un proceso constante de renovación y cambio. Hay en ese lenguaje pintoresco y rico en expresiones figuradas una gama infinita de posibilidades expresivas que no siempre se encuentran en las formas castizas del idioma. Hay en cada palabra y en cada expresión una angustia y un deseo de pintar esa realidad que se vive, no con la palabra que se busca y se rebusca, sino con la palabra que lo identifica y lo define: su palabra.



Y es que el nica es “muy gallo”, porque en cada uno de nosotros anida ese ser decidido y “aventado”, que no recula ni se arredra. “No clava pico”. Y es algo más: un “gallo de pico y cola, espuela, canto y cacareo”, por sus múltiples cualidades (inteligente, reconocido socialmente y hasta con cierta holgura económica) que ha ido perfilando gracias a sus empeños y esfuerzos en un mundo lleno de altibajos y adversidades. Un “gallo fino”, un individuo que tiene “casta de hombre”, es decir, cualidades de hombre de bien, un verdadero “gallo limpio”, honrado y decente, de principios acendrados en el crisol, capaz de levantar la frente en cualquier parte con orgullo. Y que puede, además, asumir con dignidad su compromiso. No es un “gallo-gallina”, sino un hombre que puede decir: “Yo soy hombre entre los hombres y entre las gallinas, gallo”. Porque es un hombre hecho y derecho, asentado y seguro, con plena madurez y experiencia, un “gallo viejo que con el ala mata”, porque se impone en cualquier campo de la competencia su experiencia, fuerza y valor.



Pero hay también en el hombre, en el ser humano, sus propias debilidades. Y esas flaquezas se reflejan, como es lógico, en el lenguaje. Esa forma de decir las cosas como se dicen, espontáneamente, sin ambages ni cortapisas, que ponen al descubierto el lado flaco de lo que somos y sentimos. “Tener mucho gallo” se dice del individuo muy altanero, soberbio y vanidoso, que se considera dominante o superior, aunque en la realidad no sea más que un “gallo entre las gallinas”. Y “Tiene sangre de gallo” se dice del hombre muy belicoso, golillero, provocador, que busca el pleito y la riña como si fuese su forma particular de ser y de actuar.



No basta, a veces, ser pleitista para recibir su merecido, porque al “bichero” se le llega también su día. Una persona habladora, cuentista e indiscreta recibe “al final del día” (la frase de clavar del doctor Cruz) su reprensión o castigo. Por eso “al gallo que mucho canta le aprietan la garganta”.



La tolerancia, ese respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias no cabe a veces en la conducta de dos individuos incapaces de congeniar, de entenderse y compartir responsabilidades y compromisos. Por eso se dice que “no cantan bien dos gallos en un gallinero” cuando esas dos personas --sin importarles la necesidad de la armonía y el entendimiento por el bien de la institución y de la sociedad misma-- quieren a la vez imponer su mando, prestigio o voluntad.



La aversión o menosprecio hacia la mujer (misoginia) se refleja en el lenguaje, que nos revela una discriminación característica no de un grupo social o una época determinada, sino de toda la cultura occidental. Uno podría creer que “el gallo de muchos alzos” (hombre que se ha burlado de muchas mujeres) es un “ideal masculino” y por tanto un modelo por imitar

Considera a la mujer un objeto de fácil conquista, sobre todo si está “sola”: “A gallina sola, cualquier pollo se le arrima”. Y no importa la edad, aunque la prefieren “mayor”: Gallina vieja hace buen caldo”, para significar que la mujer es mejor en la cama cuando tiene mucha experiencia.



Pero la viril figura se yergue incólume en una sociedad que aplaude sus andanzas y aventuras. Por eso, cuando los acosos de un pretendiente preocupan a los padres de una muchacha, ahí está el refrán con su sentencia inapelable: “Amarre su polla, que mi gallo anda suelto”.



