Subiendo al poste de luz

“No había forma de que sobreviviera. Tras recibir tremenda descarga eléctrica cuando hacía una conexión artesanal a las líneas primarias, Andrés C. G., de 43 años, sufrió una estrepitosa caída desde la cumbre de un poste de unos cinco metros de altura.



Andrés C.G. se dispuso a conectar una “cuchilla” para llevar el fluido eléctrico a su vivienda --donde funciona una pulpería-- ya que éste había fallado por espacio de tres días, pese a que pagaba el servicio de Unión Fenosa.



Este hecho ocurrió en el barrio Laureles Norte, de la terminal de buses de la ruta 111, una cuadra al este, en un poste del tendido situado contiguo a la pulpería San Martín, donde los pobladores de ese sector tenían tres días sin energía eléctrica, ...”



La noticia daba algunos detalles más para luego morir con Andrés entre otras anécdotas de la página de sucesos. Después, ya no volvió a las noticias.



Pegarse a los cables de luz ha sido una práctica muy habitual en Nicaragua. Sobran estadísticas de todo menos de las muertes por accidentes de este tipo, en busca de la luz, por ejemplo. El accidente mortal de Andrés hace algún tiempo que ocurrió, pero de alguna manera, en otros nombres, otros barrios, otras personas, no ha dejado de suceder. Con los apagones, imagino que el número de víctimas creció, pero lo cierto es que la gente sigue intentando como puede sobrevivir con sus pequeños negocios a base de esta energía que se toma “prestada” de los postes a riesgo de la propia vida. Quien se sube al poste a conectarse lo sabe bien. Y no imagino que mientras lo hace no se le ocurra pensar que se pueda tratar de sus últimos momentos. El riesgo es demasiado evidente, y no puedo creer que no sea otra cosa que la propia desesperación, la falta de atisbo de otra alternativa la que le haga a un hombre como Andrés, subirse a jugarse la vida o la muerte por encender la luz de su trabajo.



Una vez más, tienen que ser contados, estudiados, analizados concienzudamente cada uno de estos accidentes que sólo ocupan y con suerte, las páginas de sucesos y nada más. No son portada nunca, si no se dan en masa. No tienen más que un día para llorarles o para que alguien los lea al bostezar diciendo por decir “una víctima más de esta maldita pobreza”.



Y ahí es cuando uno piensa que un accidente es un accidente, pero lo que le ocurrió a Andrés en Los Laureles Norte, como lo que le ocurrió al papá de una sincera amiga mía, como lo que ocurrió a tantos otros que han intentado, cuando el mes se alargaba más que las pagas, seguir teniendo derecho a una luz que les habían quitado, lo que les ocurrió a todos ellos es más que un pequeño accidente. Detrás de estas muertes hay culpables.



Y es que no se trata de uno ni dos. No es una competencia como la del palo lucio. Es que se trata de gente que lo necesita para comer. Es que es la luz, y somos nosotros. Es que no hay forma de entender esto como un accidente, ni como un castigo. Es que se trata de una injusticia. Es que debiera sonrojarle, sacarle las lágrimas a algunos de los que están detrás de estos accidentes mortales, incluyendo a algunos de los que en el gobierno debieran pero no lo hacen, buscar a los responsables. Es que si falla la luz, aún cuando se paga, en nuestros pequeños negocios, falla el pan, y uno se arriesga a pesar de todo, porque no piensa que ocurra, pero sí ocurre.



Es como cuando hace poco el ministro Urbina decía que en Nicaragua muchos niños no acuden a la escuela a aprender sino a comer. Una verdad como un templo, y un descaro que no produzca el sonrojo nacional, ni la respuesta de su mismo gobierno a una emergencia mucho más grande que la del huracán Félix que azotó la Costa, donde ni siquiera hay un recuento total y fidedigno de las víctimas y donde los niños especialmente acuden a comer a las escuelas.



Que se sepa, nadie ha hecho estimación de las pérdidas económicas y hasta en vida que todos los pequeños negocios de Managua, por ejemplo, y de Granada o de otros lugares del país sufrieron a causa de las constantes faltas de energía a la que tienen derecho, servicio por el que paga la mayoría. Nadie hizo estimación, porque sería inimaginable pensar en una indemnización del Estado y de las empresas involucradas que se destinaran a estos pequeños propietarios que al fin y al cabo son pobres. Quienes hacen estimaciones, quienes sí llevan la cuenta, son los que tenían y tienen, para los banqueros sí hay indemnizaciones, porque de lo contrario se haría temblar la temblorosa economía del país. Los pequeños negocios, que en realidad sostienen mucho más de lo que se imagina, no son indemnizables. Quién hace la cuenta, quién está dispuesta a reconocérselo.



Cuándo se indemnizará a quién más sufrió y a quién más sufre, sin banco bajo su tutela ni familia adinerada de toda la vida. Quién indemniza al que se queda sin dinero, sin luz, y un día se sube a buscarla en la noche agotado de la falta de todo, y la luz lo rechaza de un golpe brutal. Quién lo indemniza a él , a su familia, a los que realmente hay que indemnizar. Nadie se juega la vida si es que ya no tiene la vida en juego. ¿A quién hay que pedirle responsabilidades? ¿Quién debe pagarla? ¿Es tan iluso pensarlo como tan justo que lo merecen? ¿Qué más hay que demostrar para ser indemnizado? Si se trata de quitarse la vida, ya muchos lo hacen, lo están haciendo. Ya se están muriendo.



franciscosancho@hotmail.com