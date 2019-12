Toma, Moreno

De asumir Barack Obama, como parece ser, la presidencia de EU, y de morir, como parece ser también, Fidel Castro, asistiríamos a la ironía perfecta. Mientras una revolución desgastada se derrumba, una nueva, pero impredecible, tomará su lugar; mientras una revolución de hierro saldrá por la ventana, una multicultural, al parecer, entrará por la puerta grande. Moisés habrá conducido a su pueblo pobre y hambriento, pero sano y educado, hasta las puertas de la tierra prometida, pero no podrá entrar en ella, ni verla; ni verla, el colmo, realizada por su peor enemigo.



Eso es lo que creen muchos; pero, lamento no coincidir, como siempre, con la mayoría.



Barack Obama es lo más atractivo que ofrece el Imperio (así como lo definen Hardt y Negri, con sus multitudes, ahora también queers, que lo desafían) para seguir incorporando sectores multiculturales en sus consensos. Algunos le dicen el “Chávez gringo”, no sólo por mulato, sino por el proyecto incluyente que le suponen.



Slavoj Zizek, uno de los grandes críticos del multiculturalismo, del que se enorgullecen los académicos norteamericanos, dice que “el multiculturalismo es una forma de racismo negada, invertida, autorreferencial, un ‘racismo con distancia’: ‘respeta’ la identidad del Otro, concibiendo a éste como una comunidad ‘auténtica’ cerrada, hacia la cual él, el multiculturalista, mantiene una distancia que se hace posible gracias a su posición universal privilegiada”.



Pero Obama, o cualquier otro u otra aunque no sea blanco, burgués, anglosajón, protestante y hombre, que lleguen al poder serán prisioneros, siempre, de sus reglas: la del mayor imperio de la tierra. Como se sabe, los imperios se construyen desde adentro hacia fuera, pero caen desde afuera hacia adentro, como los cristianos y bárbaros con Roma y los inmigrantes, que probablemente hagan lo mismo, con Europa y EU.



El o la presidente de EU es un prisionero de los intereses industriales, tecnológicos, financieros, militares y culturales de sus corporaciones, su única señal de identidad será obedecerles, su única independencia, negársela al resto de las naciones y su deseo más fuerte, dominar a los demás. Si hay algún atisbo de rebeldía en estos presidentes atípicos, deben asumir las consecuencias, casi siempre mortales.



Los hermanos Castro, por su parte, moviéndose dentro del campo de las mismas reglas del poder, no obran de modo tan diferente, y me pregunto si esta vez no estarán empleando el mismo recurso de Stalin quién, ya al final de su vida, haciéndose el muerto, provocó la euforia de su Ministro del Interior (Laurenti Beria), quien pateó el “cadáver” enfrente de toda la Nomenklatura y, al abrir los ojos, el dictador soviético ordenó de inmediato su fusilamiento, nombrando sucesor a su verdugo. Mao Tse Tung, más político, hizo lo mismo con su táctica de dejar crecer las “cien flores” en el régimen chino, para después decapitarlas. Si alguna sabiduría y estrategia (visto que nunca usó el enfrentamiento directo y la rebelión abierta) le resta al pueblo cubano, debe ser la prudencia y la paciencia para esperar que su dirigente muera por efectos del tiempo. ¡Gloria transit mundi! Y esperar el recambio en todos los órdenes, en especial el papel que jugará el ejército cubano y sus empresas, como lo anticipa Sam Farber, en lo mejor que leído hasta hoy, sobre los escenarios postcastro en Cuba.



Los medios globales de comunicación, en los que se deja arrastrar la izquierda tonta e ilusa de siempre (como Doris Day frente a Rock Hudson en las películas cursi de los sesenta), nos quiere hacer creer que el triunfo de Obama, nos traerá un nuevo régimen y una nueva era de inclusión, tolerancia y reducción de la desigualdad (no dice, por ejemplo, que no está dispuesto a calendarizar el retiro de las tropas de EU de Irak ), en contra de una Hillary Clinton aristócrata y autoritaria, así como contra un republicano, John Mc Cain, atrasado y guerrero, con casi un nombre secuestrado al Duro de Matar.



Por el lado izquierdo, también nos venden la idea que todo lo que venga después de los hermanos Castro, será más blando y flexible, menos autoritario y más democrático que lo existente. Para toda esta gente, elegir entre los gringos y los Castros es como elegir entre la Pepsi y la Coca, entre las pizzas y los pollos, entre las hamburguesas y los hot dogs, entre el BM y el FMI, entre el blanco europeo y el norteamericano, entre Caribdis y Escila.



En lo que a mí respecta, le digo al Sr. Barack Obama, con todo respeto, como hace Rockefeller, ese cuervo cascarrabias a su ventrílocuo, a través de su ritmo pélvico, cada vez que le ofrece una promesa de político: toma, Moreno!!!

