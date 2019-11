“No creo que vaya por lealtad”

En la mesa de apuestas, el Frente Sandinista puso su principal oferta, la fórmula electoral para Managua: Alexis Argüello y Daysi Torres. Argüello fue un victorioso boxeador, tricampeón mundial de boxeo, para mayor exactitud, pero ¿y Daysi Torres?

“Ella es, sobre todo, incondicional de Daniel Ortega y de Rosario Murillo”, aseguró un militante sandinista cercano al grupo de poder. Daysi Torres es la actual relacionista pública de Telcor, periodista de profesión y militante sandinista.



El último día de febrero, cuando el principal rival de Argüello declinó su candidatura ante el Congreso Sandinista, quedó una interrogante en el ambiente: ¿Quién será el sandinista que acompañaría a Argüello? Lo único que se sabía es que tenía que ser una mujer, pues el Congreso decidió que todas las fórmulas electorales estarán compuestas por un hombre y una mujer.



“Siempre me lo han pedido”



¿Por qué fue escogida usted entre tantos sandinistas? “Pregúntele a la gente del partido, vaya a los barrios, pregúntele a las bases. A mí siempre, desde hace rato, me han solicitado que sea candidata a diputada, a concejal”, contestó Torres cuando fue consultada.



Fuentes del Frente Sandinista aseguran que la periodista fue ubicada en el cargo por lealtad. “Alguien, un sandinista, tenía que estar detrás de Alexis, alguien tiene que hacer el papel de alcalde”, afirmó la fuente.



Y cuando Torres escucha la afirmación se irrita. “Yo no sé si será por leal, yo no considero que tenga mi cargo por lealtad, hay miles de sandinistas leales. Las bases me pusieron, hace años que me piden y ya llegó el momento”, expresó vía telefónica.



Argüello y Torres fueron electos por las autoridades del partido de gobierno, quienes resolvieron no hacer consulta popular en la capital.



¿Ninguno es militante?

Los estatutos del Frente Sandinista contemplan que los candidatos a alcaldes deberán tener diez años de militancia ininterrumpida. Torres no quiso precisar el tiempo desde que pertenece a las estructuras sandinistas, “soy militante desde que era campesina y no se debe andar enseñando el carné (de militante)”. Torres, según afirma, ha renunciado a su condición de campesina.



“Yo estoy segura que somos una buena fórmula para atraer a sandinistas y no sandinistas. Yo jamás he discriminado a nadie. Vamos a trabajar por todos”, aseguró Torres, quien en los años ochenta fue periodista de la Presidencia.



El Frente Sandinista tenía tres precandidatos a la alcaldía capitalina. Evertz Cárcamo encabezaba la lista por segunda vez consecutiva y por segunda vez declinó. Le seguía un aliado, Agustín Jarquín, cuyos deseos expiraron esta semana. Sólo quedó Argüello, desde hace meses autodenominado ungido.