Ortega, la cumbre y el clímax

“No dejemos a Daniel, no dejemos a Daniel…”, repetía Hugo Chávez en el clímax de una cumbre que pasó de borrascosa a feliz, pero el presidente de Nicaragua no aparecía. Uribe caminaba apresurado de un lado a otro repartiendo abrazos y sonrisas.



Por fin apareció el presidente de Nicaragua y en un sentido inusual de su porte tradicional, expresó “venga presidente Uribe, déle la mano a Nicaragua y quite los barcos de guerra del meridiano 82”, mientras el presidente colombiano lo palmeaba por detrás de su hombro.



El papel del presidente de Nicaragua en la cumbre del Grupo de Río fue vista de dos formas. Por un lado, sus allegados aseguran que su posición fue una estrategia de negociación pacífica; sin embargo, por el otro, analistas políticos y miembros de la oposición opinan que su postura no es más que una expresión de la ambigüedad y la ambivalencia con que maneja las relaciones exteriores del país.





“Ocupó una posición de negociación”



Según el Secretario de Relaciones Exteriores del FSLN, Jacinto Suárez, en declaraciones a la oficialista Radio Ya, “Ortega ocupó una posición de negociación en la búsqueda de la unidad de los países latinoamericanos y de cara a una solución de los problemas limítrofes entre Nicaragua y Colombia”.



Suárez también desestimó la calificación de “irrespetuosa” e “irresponsable” que hicieron analistas políticos y miembros de la oposición a la decisión de Ortega de romper relaciones diplomáticas con Colombia.



“Comodín”



La diputada de la alianza MRS, Mónica Baltodano, dijo a la agencia AFP que “muestra la distancia que hay entre la retórica y la realidad en la actuación de Ortega”, a la cual también calificó de “ambigua” y “ambivalente”.



El diario ABC consideró ayer la posición de Nicaragua en el conflicto como un “comodín” de Ecuador y Venezuela en medio de sus conflictos diplomáticos con Colombia.



“No miramos que ésa sea la mejor manera de posicionarnos en el escenario de la defensa de nuestros intereses”, expresó Mónica Baltodano al respecto.



De igual forma, según la periodista de acuerdo a lo publicado por una agencia de prensa internacional, Wilfredo Navarro opinó que “Nicaragua quedó muy mal parado, porque Ortega rompió relaciones a causa de un pleito suscitado entre Colombia y Ecuador”.