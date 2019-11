“Improvisación e incongruencias en política exterior”

Desde su atalaya en la carretera Sur, el doctor Emilio Álvarez Montalván no pierde de vista ninguno de los principales acontecimientos políticos de Nicaragua, América Latina y el mundo. Se compadece del sufrimiento del pueblo colombiano debido al conflicto interno, pero no deja de considerar inhumana la operación militar contra el séquito de Raúl Reyes. Lamenta las incongruencias de la política exterior de Nicaragua y advierte que la del presidente Hugo Chávez es una causa perdida.



Un día Nicaragua rompe con Colombia y al día siguiente restablece relaciones. ¿Qué piensa de estas decisiones?



Eso refleja el poco cuidado, la improvisación y la poca congruencia y coherencia con que este gobierno maneja sus relaciones exteriores.



¿Era prudente o conveniente para Nicaragua mezclar el diferendo en el Caribe con el impasse entre Ecuador y Colombia?

Lo que hacen los ticos es que se meten sólo en pleitos que son de ellos. Los costarricenses no han estado en guerra desde que Figueres la hizo para poder modernizar a Costa Rica. No se han metido en nada con Nicaragua, han jugado con los sandinistas creyendo algunas veces que iban a beneficiarse. Pero ellos no se metían, financiaban, ayudaban.



¿Era conveniente que Nicaragua haya terciado en ese impasse?



La prudencia indica que si uno es débil, no debe meterse en pleitos de perros grandes. Ése es el problema. Nosotros no tenemos vela en ese entierro.



¿Había elementos necesarios para romper con Colombia?



Yo diría que fue exagerada y apresurada la decisión, porque es verdad que los colombianos abusivamente irrespetan el fallo de La Haya donde dice que el meridiano 82 no es frontera con Nicaragua. Pero tampoco dice cuál es. Y los manda a negociar a Nicaragua y a Colombia su frontera marítima en el Caribe. Hay un proceso en marcha y los colombianos no han querido ponerse a platicar sobre eso. ¿Qué hacen los colombianos en el Caribe Norte si ellos pertenecen al Caribe Sur?



¿Tenía alguna repercusión la ruptura con Colombia en referencia al caso que estaba ventilándose en La Haya?



No, porque La Haya ya dijo: váyanse a platicar. Lo que hay es una protesta de Nicaragua porque Colombia no cumple con La Haya. Eso es un problema que tiene que resolverse.



¿Cuál había sido la razón de fondo que llevó a Daniel Ortega a romper con Colombia?



¡Quedar bien con el hombre que lo protege y que le da de comer, hombre. Eso es así! Aquí habrá sorpresas, porque los colombianos son una gente muy seria. Ellos presentarán esos documentos para la reunión de cancilleres del 17 de marzo en la OEA.



¿Hay una recurrencia de conflictos bélicos en la historia de América Latina?



América Latina ha vivido en un campo de agramante (majado) desde el siglo XVIII al XXI. Debido, fundamentalmente, a que estos países no estaban preparados para la independencia porque carecían de instituciones y de un sentido de nación, sino que eran grupos de familias que luchaban por el poder. Aquí en Nicaragua, por ejemplo, la oligarquía leonesa y la oligarquía granadina se metieron a un pleito que duró 38 años y produjo el período de la anarquía hasta que desembocamos en los horrores de la guerra ante Walker. Un viajero que pasó por aquí dijo: “Mientras estos dos grupos, los dos empobrecidos y los dos ineficientes, no se ponen de acuerdo de que pertenecen a una nación sino que anden buscando sólo el poder, este país nunca va a progresar”.



¿Cuáles eran, a su juicio, las razones de fondo del impasse entre Colombia y Ecuador?



Colombia tiene un pleito interno muy recurrente. Ellos tuvieron un pleito que se llamó La Violencia en toda la provincia de Tolima y que causó miles de muertos entre conservadores y liberales por el predominio del poder entre las oligarquías. Hasta que al final se pusieron de acuerdo un jefe liberal y uno conservador, Lleras Camargo y Laureano Gómez, firmaron el Frente Nacional de Colombia, según el cual se turnarían liberales y conservadores, cuatro años en el poder. Y hubo paz, provisional, porque después apareció la guerrilla del M-19 que la enfrentó César Gaviria, quien después llegó a secretario general de la OEA, llamando a una Constituyente e invitó a los guerrilleros a que fueran parte de la Constituyente y se dictó una Constitución que todavía rige en Colombia, con algunas modificaciones. A los otros guerrilleros que no participaron empezaron a matarlos.



Tiro Fijo pareciera ser un personaje más del período de La Violencia, pero incrustado en una guerrilla marxista...



Lo que pasa es que la cosa se ha complicado porque además de la lucha por el poder, hay una lucha de las guerrillas por el control del narcotráfico y la protección de los carteles que subsidian a la guerrilla. Dentro de ese contexto está ahora la aparición de un nuevo líder en América Latina que pretende jefear un movimiento continental contra los Estados Unidos y que tiene ínfulas de Gran Caudillo, de un nuevo Bolívar, que es Hugo Chávez. Hay una lucha por el poder de las oligarquías locales, por superar el hambre y otra guerra animada por Hugo Chávez. Estos caudillos son obcecados y sin fronteras, lo que complica la situación.



Cuando Colombia hace el operativo militar para matar al segundo miembro de las FARC, al negociador Raúl Reyes, ¿Qué implicación tiene esto para la región andina?



Colombia no va a tolerar que en su vecindario se incuben y protejan guerrilleros. Y eso ya lo dijo el presidente Álvaro Uribe: no invadiré ningún país vecino, siempre y cuando no sean santuario ni auspiciadores de la guerrilla.



¿Ésta es una reproducción en espejo de la doctrina de golpes preventivos de Bush?



Ni fue tan preventivo, porque lo que se dio fue una comunicación de Chávez con Raúl Reyes, pero el problema es mucho más grave que eso, porque tenés el tratado de libre comercio que no ha aprobado Estados Unidos. Bush tampoco tiene un confite que ofrecer. Hasta la fecha, los Estados Unidos han gastado veinte mil millones de dólares en pacificar Colombia. El problema se complica porque mientras haya demanda de narco habrá oferta de narco. Según los datos de los ecuatorianos, en Ecuador hay 16 laboratorios para las drogas. Fue un acto inhumano haber bombardeado a gente que estaba dormida, pero tratándose de una guerrilla que tenía todas las facilidades para estar allí, el ejército colombiano no tuvo más remedio que actuar.



Tanto el presidente de Ecuador como su ministro de relaciones exteriores dicen que condenan las acciones y métodos utilizados por las FARC.



¿Por qué entonces hay presencia de miembros de las FARC en Ecuador? Ecuador alega que Colombia no custodia sus fronteras, Colombia alega que Ecuador alberga a las FARC.



Ecuador es un país muy débil. Ahorita hay un gran pleito por la nueva Constitución que se está formando y que habrá una referéndum para ello.



¿Usted cree que Ecuador consiga una condena unánime en contra de Colombia?



Hasta el momento no lo han logrado, están esperando los hallazgos. Hay ciertos hechos que son indudables: la invasión de Colombia a medianoche, sobre gente que está dormida y cuya inteligencia se la había revelado, indudablemente sucedió. Tampoco fue una persecución en caliente porque la gente estaba dormida. Persecución en caliente es cuando hay una lucha y la gente corre y se mete en un país vecino, no fue el caso, estaban dormidos. Fue una acción premeditada. Hay que darse cuenta que Colombia es un país atormentado. Imagínate tú la solidez institucional de un país cuando le dan a Uribe la reelección cuando era un tema que no se tocaba. Ve que tamaño de problema el que tiene Colombia. Es un país atormentado, no sé cómo puede funcionar como país con una guerrilla de semejante envergadura, con setecientos rehenes bajo control. Nicaragua rompió relaciones porque querían aislar a Colombia, debilitarla y Chávez está en un plan como nunca pudo hacer Fidel: tener un pie en América Latina y ahí empezar a desarrollarlo.





Se habla de que Fidel Castro ha sido mediador entre Uribe y Chávez, antes de este impasse.



No tiene más remedio porque está en un momento de transición. Cuba ahorita no quiere tener líos.



¿Chávez está lo suficientemente fuerte? Perdió tres millones de votos en el último referéndum.



La de Chávez es una causa perdida y está arruinando su país. Pero como tiene una visión megalomaniaca de su persona está queriendo incidir. Imagínate que países como Brasil y Chile, no quieren saber nada y dicen; “Modérense. No echen leña al fuego”.



"Lo prioritario es ganar Managua"



Eduardo Montealegre debería denunciar al PLC si éste no cumple los acuerdos políticos bipartitos entre los liberales, sostiene don Emilio Álvarez Montalván.



Eduardo Montealegre va en la casilla 1 con Enrique Quiñónez. ¿Quién aprovechará más esta alianza? ¿Alemán o Montealegre?



Lo que recibió Montealegre fue un voto de confianza de los liberales disidentes y de la sociedad civil al irse en la 1, porque en primer lugar ésta es una conjura que viene gestándose desde hace tiempo. El PLI no estaba listo para recibirlo porque no había completado todas sus organizaciones y el plan era que si se metía, le cortaban la cabeza, aplicándole la ley. No se podía meter con los conservadores porque están divididos y dirían que dividiría al liberalismo. No se puede meter en la de Eliseo Núñez Hernández, porque ahora él es el dueño. Entonces sólo tiene la puerta abierta en el PLC, creyendo que nunca se juntaría con el PLC. Yo fui uno de los que insistía en que se tenía que juntar con el PLC porque en política no se puede acometer dos cosas al mismo tiempo: primero hay que derrotar al FSLN en unas elecciones y después hay que derrotar al pacto, no se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Ya se probó y fracasó.



¿Quién aprovechará mejor esta alianza? Alemán podría aprovechar para oxigenar al PLC con Montealegre, y a éste se le ha visto muy dubitativo.



El voto de confianza que se le dio a Montealegre tiene que preservarlo con mucho cuidado y esmero y para eso tiene que actuar con mucha transparencia. Por ejemplo, tiene que dar a conocer cuáles fueron los acuerdos que tomó con Alemán para saber cuál es el piso que está pisando. Debe ponerlo a prueba con la elección de esos magistrados. Tengo entendido que el acuerdo fue que no habría negociaciones separadas con el FSLN, sino que en bloque presentarían a sus candidatos y en bloque habría que negociar. Aquí hay que negociar, negocia el capital con el trabajo y los partidos antagónicos, porque si no hay guerra.



Lo prioritario es ganar la elección de Managua porque la gente adquiere más vigor y se involucra más en política. No que ahora la gente está viendo a un torero en la arena, viendo cómo resulta. Si él da el triunfo, la gente lo apoyará enormemente pero tiene que demostrar en estos ocho meses. Si él llega a la conclusión en ocho meses de que no le han cumplido él tiene que denunciarlo, incluso su línea que es la del desmantelamiento del pacto, tiene que estar siempre presente.





Lo que no se le ha notado a Montealegre es el liderazgo y el carisma.



Faltan ocho meses, porque vos no sabés lo que Alemán tiene en su cabeza. Y si Alemán tiene en su cabeza ser candidato a presidente, para el siguiente período, ¿Querrá aparecer como un títere de Ortega? ¿Esto pondrá a dos candidatos con liberales frente a frente? Y tal vez hay un referéndum, un plebiscito sobre eso.



¿Debería haber una amnistía para ambos, según su criterio?



Son dos casos diferentes. Hay que recordar el caso de Emiliano Chamorro, que firmó un pacto de los generales, pero en vez de llamar a los conservadores disidentes que habían firmado el pacto Cuadra Pasos en una operación crucial, los desprecia. Eso fue un error. Entonces es verdad que los liberales del PLC han pasado coqueteando todo este tiempo con Ortega, pero si llega el momento de que se junten todos, hay más vigilancia de los movimientos del león cuando vos estás metido en la cueva con él, hay más información de las cosas que se hacen, hay más libertad para que vos denunciés sino te cumplen lo que te prometieron. Si Montealegre tiene alguna confianza está en suspenso de ratificarse en estos ocho meses.