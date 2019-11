Diputados copan candidaturas

Leónidas Centeno, el diputado suplente que en 2004 “donó” a su esposa más de 300 mil córdobas, el 75% del presupuesto asignado a cada legislador para obras sociales y becas estudiantiles, fue electo en medio de irregularidades como candidato a alcalde de Jinotega por el Frente Sandinista.



“Se nos dijo que eran 2400 boletas y al final salieron más de tres mil”, denunció la precandidata a concejal, Engracia Inés Flores, quien aseguró que gran parte de los delegados de los distintos ministerios y entes autónomos formaron parte del comité de campaña de Centeno y, además, marcaron boletas a la medianoche.



El año pasado Centeno fue destituido del cargo de secretario político del FSLN en este departamento luego de que EL NUEVO DIARIO reveló que en 2004, cuando Centeno era diputado propietario, dio parte de los 420 mil córdobas que cada diputado recibe a su esposa, cuñada, hermano, entre otros familiares.



“No hubo escrutinio en cada mesa y en el conteo no participó la comisión electoral municipal”, expresó por su parte Martha Yasodara González, precandidata a alcaldesa. Flores impugnó los resultados, mismos que fueron avalados por la Comisión Electoral Nacional y por su representante, Luis Amaya.



Dos diputados y ex alcaldes



En Estelí y Matagalpa fueron electos como candidatos a alcaldes dos diputados ante la Asamblea Nacional. El legislador Francisco Valenzuela, quien ya fue alcalde de Estelí, obtuvo más de cuatro mil votos, seguido de Leopoldo Castrillo, quien alcanzó 1200 votos.



De 29 parejas de concejales que se postularon como precandidatos en Estelí, Rafael Raudez, quien aspiró a ser candidato a alcalde, quedó en primer lugar. También fueron electos el periodista Pedro Noel Morales, la profesora de la zona rural Miriam Olivas Jarquín y Donald Somarriba.



En Condega Jairo Arce punteaba en los resultados y le seguía Laura María Olivas. Mientras que en Pueblo Nuevo iba en primer lugar Francisco Carrasco.



Otro diputado para alcalde



El legislador Zadrach Zeledón, también ex alcalde de Matagalpa, fue electo en las elecciones primaras de ese municipio. El actual secretario del Consejo, Sandy Peralta, fue seleccionado como candidato a concejal. En el segundo puesto quedó Ernestina Vega, actual delegada del FISE.



En Ocotal fue electo Carlos Norori, quien probablemente será acompañado por la psicóloga Ignacia Matute.



En la acera de enfrente, por la alianza Partido Liberal Constitucionalista, PLC, Marvin García Santamaría, del Movimiento “Vamos con Eduardo” y el comerciante Mario Moncada del PLC, se disputarán la candidatura liberal.



Otro periodista



En Jalapa, el funcionario de la municipalidad, Orlando Zeledón Sobalvarro, será el candidato sandinista. Unos de sus contrincantes es Noel Molina Briones.



En la cabecera de Madriz, por los rojinegros salió triunfador el periodista Wilson Pablo Montoya, quien será acompañado por Blanca Nubia Aráuz.



Centeno pendiente de auditoría



Ary Pantoja



El candidato a alcalde por el FSLN en Jinotega, según los resultados de ayer, es Leonidas Centeno, contra quien pende una auditoría, según informó a finales del año pasado el presidente de la Contraloría, Luis Ángel Montenegro.



Según documentos con el membrete de la Asamblea Nacional denominados “Verificación de movimientos contables diarios del 2 de febrero de 2004 al 12 de diciembre”, del mismo año, Aura María Zeledón Gómez, esposa de Leonidas Centeno, recibió 200 mil córdobas a través del cheque número 19529 del 21 de julio de 2004.



El 30 de septiembre, Zeledón Gómez recibió el cheque número 21569 por un monto de 50 mil córdobas; y el 12 de octubre de 2004 se le otorgó un tercer cheque número 22213 por un monto de 83,627 córdobas, para un total de 333 mil 627 córdobas.



Entre los “beneficiados” con la partida presupuestaria que cada legislador recibe anualmente para obras sociales, destacan los cuñados de Centeno Rivera, Marlyn Teresa Zeledón Gómez, quien habría recibido en el año 2004 seis mil córdobas; mientras que Francisco Ramón Zeledón Gómez recibió tres mil 828 córdobas.



José Luis Centeno Rivera, hermano de Leónidas, también se benefició del presupuesto legislativo al recibir tres mil 600 córdobas. En ninguno de los casos se detalla si ese dinero fue entregado en calidad de donación o de ayuda, tampoco especifica en qué o para qué utilizaron esos recursos los beneficiarios.



En el año 2005 repiten José Luis Centeno Rivera, con seis mil córdobas; Marlyn Zeledón Gómez, con seis mil córdobas, y otra cuñada, Gladys Zeledón Gómez, quien recibió cuatro mil 590 córdobas.



(Con la Colaboración de Francisco Mendoza)