MRS confirma a Enrique Sáenz para Managua

El legislador Enrique Sáenz será el candidato a alcalde de Managua por el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), así lo decidió ayer el Consejo Nacional de este partido. En los próximos días la directiva del MRS elegirá al compañero de fórmula de Sáenz.



Según explicó Sáenz, también presidente del MRS, no han escogido al candidato a vicealcalde porque muchos de quienes estaban propuestos no quieren participar. Uno de los potables candidatos a vicealcaldes es el sobrino de Herty Lewites, Israel Lewites.



La dirigencia del Movimiento por el Rescate al Sandinismo, aliado del MRS, sin embargo, no comparte la decisión que tomó el Consejo Nacional del MRS. Mónica Baltodano, diputada electa por el MRS, expresó que como Movimiento por el Rescate al Sandinismo “no tuvieron participación alguna (en la elección). Al final ellos (los directivos del MRS) decidieron como dueños de la casilla”.



Durante el acto Sáenz dijo que hay garantía de que los miembros del Movimiento por el Rescate participarán con el MRS y que “se llegará a acuerdos”. Hoy esta agrupación política se reunirá para evaluar la situación electoral, informó Baltodano.





Diferencias

“Hemos hecho planteamientos por escrito, hemos sugerido, propusimos a otros candidatos, a mejores candidatos, pero no logramos encontrar apertura”, expresó Baltodano, quien explicó que existen tres categorías de municipios, a, b y c, y que el MRS ha copado el 99% de los de categoría a.



“El Movimiento por el Rescate tiene presencia en varios municipios, el candidato en Somoto es de ellos, también el candidato a vicealcalde en Masaya”, aseguró por su parte el candidato electo.



Baltodano considera que Víctor Hugo Tinoco y Dora María Téllez son mejores candidatos, y que ambos podían ser acompañados por Israel Lewites. “Nosotros creemos que era necesario un candidato que fuese atractivo para el voto independiente y para los verdaderos sandinistas”, continúo la legisladora.





Todos los electos

En el municipio de León el candidato por el MRS es Félix García; en Bluefields es Moisés Arana, quien fungió como alcalde a principios del dos mil; en Masaya, el destacado médico Rommel Martínez. En Granada es el reconocido intelectual Fernando López Gutiérrez; en Matagalpa Félix Lugo; en Juigalpa Esperanza Castro y en Jinotepe el mayor retirado del Ejército, ingeniero industrial y máster en administración y dirección de empresas, Roberto Samcam.



Dora María Téllez, directiva del MRS, exhortó a los candidatos a fortalecerse con las debilidades de los otros.



“Esos no son candidatos que compitan con nosotros. El candidato del danielismo, Alexis Argüello, es un tremendo boxeador y fue un pésimo vicealcalde. Vean, tampoco es que vamos cacrecos”, exclamó Téllez.