Alemán no deja pacto

Nuevas fricciones surgen en lo interno de la coalición liberal, cuando el presidente honorario del PLC, Arnoldo Alemán, dijo que la alianza firmada es exclusivamente electoral y que no contempla el reparto de cargos en los poderes del Estado; pero según el vocero del movimiento “Vamos con Eduardo”, Eliseo Núñez Morales, hay un acuerdo de mutuo entendimiento entre bancadas y cero negociación con el partido de gobierno, de incumplirse, “no hay más motivos para continuar con la alianza”.



Estas declaraciones fueron formuladas a propósito de una posible negociación entre ambas fuerzas políticas para elegir a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, y del Consejo Supremo Electoral, CSE, cuyos plazos vencen este año y que comúnmente son electos entre el PLC y el FSLN.



“Eso es un incumplimiento a los acuerdos y podría terminar con la alianza... el tema de las bancadas es innegociable y es básico... nosotros sabiendo de lo que es capaz de hacer Arnoldo estamos listos con nuestros candidatos”, expresó Núñez Morales.



Alemán no afloja pacto



Alemán no descartó nuevos entendimientos con el partido de gobierno para la escogencia de los futuros magistrados en la CSJ y el CSE, lo que deja en veremos el documento firmado con el Movimiento Vamos con Eduardo de “no revivir el pacto”.



“Él está incumpliendo, eso está firmado y hay un acuerdo de bancada... dice que toda votación en la que se involucre al partido de gobierno deberá ser de previo consenso”, destacó el vocero de “Vamos con Eduardo”.



Núñez Morales destacó que la alianza se termina, sin duda alguna, al primer movimiento de parte del PLC para negociar con el Frente, por eso confió en el juicio de los diputados de este partido, quienes “son más sensatos que Arnoldo”



Espacios en municipios definidos



Una comisión del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, ratificará el jueves las candidaturas a alcaldes, vicealcaldes y concejales de los 153 municipios del país, las que serán inscritas el día viernes 14 de marzo.



De igual manera, los directivos del movimiento “Vamos con Eduardo” avanzan en la definición de los candidatos, y supuestamente deberán de descartar a unas 200 personas que aspiran a cargos, pero que en esta jornada electoral no podrán participar por tener ya llenos los espacios.



Conforme con el acuerdo de alianza electoral, al PLC le corresponden 87 candidaturas a alcaldes; mientras que al movimiento “Vamos con Eduardo” le tocan 66, de este número 13 serán cabeceras departamentales, y sólo cuatro cabeceras al PLC.



El presidente honorario del PLC, Arnoldo Alemán, dijo que los comicios municipales de noviembre próximo serán “una especie de referendo”, en referencia a que los resultados podrían ser favorables o desfavorables al Frente Sandinista.