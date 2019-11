Movimiento por el Rescate no se va

A pesar de las divergencias, el Movimiento por el Rescate del Sandinismo no romperá relaciones con el Movimiento Renovador Sandinista, MRS, pues “tienen un espacio común en el Parlamento y trabajan de manera coordinada”, expresó ayer Mónica Baltodano.



Baltodano, quien pertenece a la directiva del Movimiento por el Rescate del Sandinismo, dijo que esta agrupación política se reunió para evaluar las últimas decisiones del MRS, cuyo consejo nacional escogió el domingo al diputado Enrique Sáenz como candidato a alcalde de Managua.



El Movimiento quería que el sobrino de Herty Lewites fuese el compañero de fórmula de Dora María Téllez o de Víctor Hugo Tinoco y que, en última instancia, acompañase a Sáenz, pero el MRS, asegura Baltodano, no tomó en consideración la propuesta.



“Confirmamos que la dirigencia nacional del MRS dio muy pocos espacios a las propuestas que hizo el Rescate. Estamos conscientes de que ellos son los dueños de la casilla y que como dueños desestimaron nuestras propuestas”, expresó Baltodano.



Se quedan

El Movimiento por el Rescate del Sandinismo desestimó las posibilidades de dejar la alianza con el MRS. “Nuestras actividades políticas no están determinadas por cargos o candidaturas, sino por la causa de la transformación de Nicaragua”, justificó Baltodano, diputada electa ante la Asamblea Nacional por el MRS.



“Para nosotros, eso no significa motivo de ruptura, simplemente no conseguimos que ellos consideraran nuestras propuestas, y bueno, ellos son los dueños de la casilla”, expresó.



En la reunión decidieron que seguirán trabajando en el desarrollo del Movimiento, incluyendo la búsqueda de la personería jurídica.



De 40 propuestas que hicieron, afirma Baltodano, sólo consiguieron que sus precandidatos compitieran en Nandaime, Santa Teresa, entre otros municipios.