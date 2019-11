Representantes de organizaciones civiles de Puerto Cabezas aseguran que las pretensiones de posponer las elecciones en tres municipios de la Región Autónoma del Atlántico Norte, RAAN, son una argucia politiquera del representante del partido regional Yatama en apoyo de su aliado, el partido sandinista, “pues por su desprestigio saben que no podrán ganar las elecciones de noviembre”.



Según Susana Marlin Cunningham, coordinadora municipal de la sociedad civil del municipio de Waspam, Río Coco, dijo ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, que de esta forma el diputado Brooklyn Rivera, representante de Yatama, está tratando de violentar el derecho del pueblo costeño a elegir a sus autoridades.



“No hay argumentos legales para que las elecciones se pospongan, y su propósito es seguirse aprovechando de las donaciones, hay bodegas llenas para hacer la campaña del FSLN y Yatama”, acusó Marlin, quien además aseguró que ella, junto a una delegación de representantes de sociedad civil de Waspam, de la Asociación de Mujeres Organizadas en el Río Coco, del Consejo de Ancianos Libres, así como de la juventud organizada en Río Coco y de las mujeres de los Cayos, fue amenazada de muerte cuando supieron que en Managua haría pública la situación.



“Nosotros somos enviados de las bases de la sociedad civil, pero desde la radio Voz Educativa Ambiental, que se ha convertido en politiquera, fuimos amenazados por venir acá. Asimismo, el gobernador de Puerto Cabezas amenaza a las personas que se están oponiendo a él y a Yatama”, dijo Marlin.



Osorno Coleman, quien encabeza una facción del grupo indígena Yatama, afirmó que la intención del diputado Brooklyn Rivera de suspender las elecciones en Waspam, Puerto Cabezas y Prinzapolka, no es por cuestiones humanitarias, sino que “se trata única y exclusivamente de pura politiquería”.



¿Alimento para

fines políticos?

La comunitaria Marcela Debbis señaló que es testigo de que en cuatro bodegas de Puerto Cabezas tienen la ayuda destinada a los afectados por el huracán “Félix” y una parte la están repartiendo a gente para que se manifieste a favor de la posposición de las elecciones.



“Hay colchones, leche y ropa que están embodegados, pero esa ayuda la niegan a los necesitados. Si algo se echa a perder entonces prefieren botarlo. Sólo cuando se manifiesta la población es que deciden repartir la comida”, comenta Debbis.



Marcos Carmona, Director de la CPDH, indicó que llevarán sus alegatos a la Asamblea Nacional y la Consejo Supremo Electoral, al mismo tiempo que exigirán la realización de las elecciones municipales de acuerdo a lo estipulado por la Ley Electoral.



Niegan intencionalidad politiquera

Representantes del Consejo Regional del Atlántico (Caribe) Norte, ayer se presentaron ante la Asamblea Nacional para reiterar su solicitud de posponer las elecciones municipales y negaron los señalamientos de Marlin.



Carlos Sanders, Presidente del Consejo Regional de la RAAN, afirmó que la resolución del 27 de febrero presentada al Consejo Supremo Electoral, CSE, donde piden la suspensión temporal de las elecciones municipales, está sustentada por la difícil situación en las zonas afectadas por el huracán “Félix”.



Por su parte, el coordinador Regional de la Región Autónoma del Atlántico Norte, Reinaldo Francis Watson, negó que la ayuda humanitaria se utilice para fines políticos, argumentando que el Programa Mundial de Alimentos y el Sistema de Prevención contra Desastres llevan control de la distribución de la ayuda. “Tampoco es cierto lo de las amenazas, pero si se siente amenazada que ponga la denuncia ante las autoridades”, expresó el gobernador.



CSE aún sin tomar decisión

La semana pasada magistrados del CSE visitaron los lugares referidos para inspeccionar las condiciones en que se realizarían las elecciones. Divulgación del CSE indicó que hasta el momento no hay una posición oficial a la solicitud de posponer las elecciones. Este jueves el consejo se reunirá y tratará varias temáticas, y posiblemente se determine si las elecciones serán realizadas conforme a lo establecido en la Ley Electoral.