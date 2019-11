Desconfianza en Convergencia

La Convergencia Nacional nació en las elecciones municipales de 1998. El Frente Sandinista acogió ahí a muchos que en el pasado fueron sus enemigos. Estaba Elia María Galeano, la “Comandante Chaparra”, Daniel Ortega Reyes y también Miriam Argüello, entre otros.



Luego, para mayor muestra de apertura, entró Azucena Ferrey y el líder indígena Brooklyn Rivera. Era todo unidad y reconciliación. Un año después de que Daniel Ortega ganó las elecciones, el panorama ha cambiado. Sus aliados, los de la Convergencia, están inconformes. El FSLN los ve con desconfianza, aseguran.



Agustín Jarquín Anaya, miembro de la Unión Demócrata Cristiana, UDC, habla para EL NUEVO DIARIO en nombre de los convergentes, que en estas elecciones municipales han sido desplazados por los candidatos sandinistas. Jarquín quería ser candidato a alcalde de la capital por el FSLN, y pereció en el intento. Ahora surge una nueva posibilidad: irse de la Convergencia.



¿Hay alguna ruptura entre los aliados y el Frente Sandinista?

De parte nuestra no, pero evidentemente hay desconfianza de parte de ellos, y yo respeto esa desconfianza.



¿Cómo es que están en una alianza con un partido político que no confía en ustedes?

Precisamente esa es la cuestión que se deberá resolver.



¿Contemplan la decisión de separarse?

No queremos adelantarnos. Como decía Brooklyn Rivera, de Yatama, estamos evaluando las señales que se han presentado. Hay reclamos en diferentes municipios del país, ellos (el FSLN) los conocen por escrito.



En toda relación humana hay altos y bajos, y resulta que cuando se confirman las desconfianzas, lo que hacen las partes es separarse; y cuando se reparan o superan los malentendidos, lo que se hace es reconstituir la relación.



¿Los han desplazado en otros municipios del país, aparte de Managua?

En diversos lugares ha habido comprensión y en otros ha habido rechazo. Estoy hablando de Rivas, Chichigalpa, Diriamba, en fin (...).



Le están dando cuatro días al Frente, el tiempo para inscribir, y después decidirán si quedarse o irse, ¿es así?

Nosotros no estamos cerrados a ningún escenario. Cuando en una relación humana, sea afectiva, empresarial o política, como es este caso, una de las partes no manifiesta la confianza necesaria para que la relación permanezca, pues uno entiende eso, y eso es lo que está actualmente prevaleciendo.



Ahora, si se superan las discrepancias, si se avanza en restablecer vínculos, etcétera, pues lo hacemos. Pero también, cuando la otra parte manifiesta en hechos, aunque su práctica verbal sea diferente, pues también lo entendemos.



¿Es la primera vez que muestra el Frente Sandinista esta desconfianza?

Nosotros hemos manifestado reiteradamente discrepancias sobre diferentes temas, y siempre ha prevalecido el entendimiento. Nosotros, inclusive, hemos acogido disposiciones que aunque no las compartamos decimos: “Okey”.



Ha habido un cambio unilateral. Es la primera vez que ocurre, en todo hay una primera vez, vamos a ver cómo se avanza en esto.



¿De qué forma van a presionar al Frente Sandinista para que cumpla con los acuerdos?

Nosotros simplemente tomamos nota de la situación y de las expresiones de desconfianza que se han dado. Hacer presión por la vía de la movilización no nos corresponde.



¿Eso implica que aceptarán no tener representación en las candidaturas?

Puede ser. Nosotros tenemos permanencia política, nos identificamos con este proyecto político de profundizar la democracia para que sea participativa, pero de verdad y de forma plural, no sólo para un sector afín a uno; y que la economía sea una economía de mercado de verdad, con oportunidad para todos los sectores.



Esa identidad siempre va a existir, y es una identidad de todos los miembros de esta alianza, tanto del MUC, de Yatama, del UDC y de otros movimientos. Si prevalece la desconfianza que han manifestado los voceros del Frente Sandinista, no nos va a hacer variar nuestro enfoque de proyecto político.



¿Está descartada la posibilidad de que abandonen la Convergencia?

La identidad con el proyecto político existe en nosotros dentro de la alianza y fuera de la alianza.



¿Es decir que hay posibilidades de que se vayan de la alianza?

Por supuesto que sí.