Desmitifican democracia de elecciones

En un foro promovido por el grupo Incidencia Ciudadana por la Democracia (Incide), y auspiciado por la Fundación Friedrich Ebert, los juristas Danilo Aguirre y Alberto Saborío, coincidieron en que la denominada participación directa de la población y el concepto de democracia, no se limita al llamado período a elecciones, sino a la incidencia que la sociedad tenga en la institucionalidad de un país, y al eficaz mecanismo de control que ejerza sobre la misma.



Durante este primer foro, dedicado a la Institucionalidad y Ciudadanía en el nuevo contexto sociopolítico de Nicaragua, Aguirre expresó que actualmente existe un rito perverso entre llamar a elecciones cada cinco o cuatro años, y lo que pasa en ese tiempo, es decir, el uso discrecional, vertical, a veces autoritario, dictatorial y hasta dinástico, que el país ha tenido en sus gobernantes.



Aguirre recordó que se trata con desprecio a la sociedad civil, un término que quizás es novedoso en cuanto a la concepción. Los que ejercen el poder tienen expresiones como: “¿quiénes son esos?”, “Si esos no representan nada”, cuando lo cierto es que nosotros somos quienes votamos, quienes ponemos a los que gobiernan, y por lo tanto, “tenemos vela en ese entierro”.



Entre la credibilidad y el desprecio

Nicaragua está sembrada de desesperanza --prosiguió--,

“hay estadísticas, encuestas, en donde la opinión pública se manifiesta de una manera, y la clase política maniobrando de otra, se observa la falta de credibilidad y hasta el desprecio”.



Sostuvo que aquí la cuestión es cómo hacer para que realmente el voto, esa decisión de poner gobernantes, acompañe en el período de Gobierno el compartimiento del poder, y añadió que actualmente hay extravíos con franca vocación totalitaria, que llaman a la conformación de “asambleas” y a ejercer “democracia directa”, formando organizaciones partidarias que sólo ellos eligen.



También mantuvo, que esa democracia directa se ejerce cuando el pueblo puede recurrir al plebiscito, si puede recurrir al referéndum, si puede hacer que funcionen sus recursos administrativos o de constitucionalidad, si puede tener un poder revocatorio sobre los electos, si puede tener participación en la conformación de los Poderes del Estado, de los que integran la administración de justicia, o de los que integran el control de los bienes del Estado.



Ciudadanía y democracia

Por su parte, Alberto Saborío indicó que el asunto de la participación ciudadana está muy vinculado a la democracia, ya que la ciudadanía es el sujeto en la democracia. Mientras que en los gobiernos personales no hay ciudadanos, lo que existen son súbditos, es decir, el poder se ejerce sobre quienes están a la disposición de los gobernantes.



“La ciudadanía es un producto del sistema democrático, que convierte a la persona humana en sujeto de su propia historia, entonces, en la medida que la ciudadanía se desarrolle, en esa misma medida tendremos gobiernos más competentes, y la sociedad gozará de un mejor entendimiento”, afirmó.