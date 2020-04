Diputados preocupados por amenaza separatista

El diputado del Partido Liberal Constitucionalista, Víctor Duarte, confirmó la existencia de un movimiento independentista interesado en separar a la Costa Caribe del resto del país. Sin embargo, se negó a identificar quiénes encabezarían las intenciones separatistas.



Según Duarte, el origen del movimiento es el problema suscitado en Monkey Point a raíz de las intenciones gubernamentales de iniciar el megaproyecto del Canal Interoceánico, el cual afirmó, perjudicará amplias zonas de las áreas protegidas como la Reserva Indio Maíz; además de ocasionar el desplazamiento de pobladores, despojándolos de sus tierras.



“El problema es que (el proyecto del canal interoceánico) toca la Reserva Natural (Indio Maíz); es decir, que como puede traer ventajas también puede traer desventajas. Lo que pedimos es que los territorios afectados sean asegurados”, dijo Duarte.



El representante liberal por la Región Autónoma del Atlántico Norte, RAAN, dijo que existe mucha inestabilidad en Monkey Point a causa del futuro proyecto, y pidió al gobierno aclarar la situación.



Movimiento no tiene futuro

Pese al problema, Duarte dijo que un movimiento separatista no tiene ningún futuro, porque para que se de la independencia de la Costa Caribe debe hacerse una consulta con toda la población, y luego hacer la propuesta a la Asamblea Nacional para su aprobación.



A Duarte le llamó la atención de este tipo de intenciones en momentos en que Nicaragua enfrenta un litigio limítrofe con Colombia en el Mar Caribe, y ante la posibilidad de suspender los comicios municipales en tres municipios de la Región Autónoma del Atlántico Norte, RAAN.



Por su parte, el diputado Brooklin Rivera, desestimó las intenciones independentistas y señaló que la situación en Monkey Point tiene su origen en la “desinformación” en torno al megaproyecto canalero.



“Creo que el grupo de embajadores e inversionistas --que visitaron el lugar hace doce semanas-- no fue coordinado debidamente; se limitó a comunicarse con la presidenta del Consejo Regional que, aunque es la autoridad superior, ella no hizo una buena comunicación con las demás instituciones y autoridades tanto en Bluefields, como en Monekey Point”, expresó Rivera.



A juicio del representante de la Región Autónoma del Atlántico Sur, RAAS, por el Partido Yátama --aliado del Frente Sandinista--, de momento el gobierno no está planeando comenzar el proyecto canalero tal como se le informó a la población de Monkey Point.



“La gente no está bien informada. Hay personas de Monkey Point que están dedicadas supuestamente a defender a la gente de esa localidad, pero a la vez tratan de confundirlos y desinformarlos y eso crea mucha tensión”, agregó Rivera.



Según el diputado caribeño estas personas, que tampoco identificó, le hacen creer a los pobladores de Monkey Point que con el proyecto canalero serán desplazados de los territorios que han ocupado desde sus antepasados; a la vez que les dicen que los inversionistas están listos para iniciar la obra con la autorización del gobierno central.



“Todavía no hay recursos ni inversionistas comprometidos, solo hay voluntades y lógicamente, cualquier esfuerzo tiene que contar con las propuestas de la gente que vive ahí; no hay nada concreto, solo ideas”, insistió.