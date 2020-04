Cenis no alteran a Montealegre

El candidato a alcalde de Managua por el Partido Liberal Constitucionalista, PLC, Eduardo Montealegre, se mostró poco preocupado por el caso de los Cenis, y dijo que los ataques en su contra en torno a ese tema no son más que una campaña del gobierno, a fin de debilitar sus aspiraciones de ocupar la silla edilicia capitalina.



Montealegre restó importancia al caso y dijo que durante las vacaciones de Semana Santa dedicará sus esfuerzos, a conocer todo lo necesario sobre el manejo, administración y dirección de una municipalidad.



Luego de inscribirse casi en el límite del tiempo establecido en el calendario electoral, Montealegre se siente optimista y seguro de su victoria en las próximas elecciones municipales, por lo que durante el receso también se centrará en la elaboración de su programa de gobierno; además de estudiar presupuestos y proyectos edilicios que emprenderá desde la comuna.



Juicio pendiente

En la acera de enfrente su principal adversario político, el FSLN continúa con la campaña, culpando al ex ministro de Hacienda de ser el principal responsable del caso de los Certificados Negociables de Inversión, Cenis, en el que, conforme con la resolución de la Contraloría General de la República , CGR, banqueros --incluido Montealegre-- se beneficiaron del erario público hasta por un monto de 500 millones de dólares.



El candidato a la alcaldía capitalina enfatizó que la ciudadanía de Managua y Nicaragua entera está totalmente clara de su “actuar correcto”, como persona y como funcionario público, “todo lo que se diga de más será parte de la campaña política” de quienes lo adversan.



“Esta es la continuación de la campaña política sucia, plagada de injurias y calumnias que viene realizando el actual partido en el gobierno, desde que participé como candidato a la presidencia de la República en 2006. Los nicaragüenses ya saben perfectamente quienes son los verdaderos ladrones, los que se quedaron con los depósitos de los bancos y quiénes fueron los ‘quiebrabancos’ causantes de este desastre financiero”, indicó.



En torno a una posible continuidad de los ataques para esta campaña, dijo que conociendo a sus adversarios políticos, “eso era lo más seguro”.



Aparentemente, el aspirante edilicio no realizará una campaña contestataria, y destacó que su trabajo en estas elecciones, su enfoque y propuesta específica no se basará en defenderse de “todas esas calumnias que ya es conocido de dónde es que provienen”.