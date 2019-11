“No prometan lo que no cumplirán”

El Arzobispo de la Diócesis de Managua, monseñor Leopoldo Brenes, llamó a todos los candidatos de los partidos políticos participantes en la contienda municipal, a no prometer durante su campaña lo que no puedan cumplirle a sus electores.



Durante la celebración católica del Domingo de Ramos, Brenes aconsejó a los aspirantes a alcaldes y vicealcaldes de los 153 municipios del país, “aprovechar la semana santa para hacer un ejercicio espiritual y reflexionar sobre sus programas de gobierno para que sean apegados a la realidad que viven sus municipios, evitando comprometerse con lo que no pueden cumplir”.



Brenes insistió a “esos hombres y mujeres que se lanzaron con espíritu de servicio a la búsqueda del beneficio de sus municipios, a que busquen la iluminación del Señor… y que en este tiempo recurran al Dios del amor, de la misericordia, y que sus buenas intenciones sean el día de mañana una realidad”.



Campaña de altura

El prelado aprovechó para recomendar la realización de una campaña limpia de epítetos y ataques al contrincante político.



“Pediría que durante este tiempo, hasta las votaciones, se realice una campaña de altura; ésta sería mi petición, en especial a los partidos políticos y candidatos por la plaza capitalina. Que sea una campaña de mucho respeto, que no se saquen ‘trapos sucios’, puesto que esa no es una práctica de personas inteligentes”, expresó.



Agregó que “todo el trabajo del equipo de campaña debe estar enfocado a propuestas de proyectos en pro de la comunidad y sus habitantes”.



Proponer programas viables

En torno a los programas, Brenes señaló que deben contener proyectos viables y no exagerados “como acostumbran hacerlos los candidatos con el propósito de que los elijan”.



“La verdad es que se exagera en las propuestas, y a la larga (los electos) no son capaces de cumplir en la etapa de gobierno al frente de sus municipios”, agregó.



Reiteró que éste “es un momento de reflexión, un tiempo de apertura para que todos aquellos candidatos piense en sus proyectos, y a quienes van a votar, valoren cada propuesta”.



“Yo siempre he dicho que las elecciones municipales son una escuela de democracia, porque en cada una de las poblaciones se conocen muy de cerca a las personas que están compitiendo y así es más fácil su escogencia”, añadió.



CSE deber regular campaña

Brenes exhortó al Poder Electoral a regular la propaganda de los partidos políticos a fin de evitar una campaña sucia. “Es al Consejo Supremo Electoral, CSE, a quien le toca regular y ser responsable de que todo marche en orden, y el día de mañana no se dude de su actuar, pero sobre todo de los resultados de la votación”, indicó.



Según el líder religioso, del actuar de los magistrados dependerá “que podamos decir que ese Tribunal Electoral desempeñó una labor excelente, poderlo aplaudir al final de este duro proceso, y no que días después se le esté criticando por su accionar”.



Sin embargo, destacó que el desempeño del CSE dependerá de la vigilancia de cada uno de los candidatos y partidos políticos participantes en estos comicios, pero nuevamente invocó al “poder divino del Señor” para que los miembros del Tribunal Electoral “sean iluminados y cumplan efectivamente con la misión mandada por la leyes del país, así como con la confianza depositada por los nicaragüenses”.