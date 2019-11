Brenes sugiere igualdad legal para Hurtado

El Presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Leopoldo Brenes, sugirió ayer un trato igualitario para el reo William Hurtado, condenado a 18 años de prisión por el asesinato del periodista Carlos Guadamuz Portillo, y propuesto para ser beneficiado bajo el régimen de convivencia familiar

“Si bien cada caso es diferente, también se espera que sean medidos con igual interpretación de ley”, expresó Brenes, en torno a la posibilidad de que Hurtado salga de prisión bajo la convivencia familiar, similar a la que goza el ex presidente Arnoldo Alemán Lacayo, condenado a 20 años de cárcel por seis delitos, incluyendo el lavado de dinero.



“Hay un sabio refrán que dice ‘lo que es bueno para el ganso, lo es para la gansa’”, agregó Brenes.



A juicio del prelado, el trato para los reos depende en gran medida de su popularidad, e incluso, del nivel de influencias en el Poder Judicial. “Hay privados de libertad que están en situaciones más duras, he recibido informaciones del padre Amado Peña de ancianos al borde de la muerte que no son tomados en cuenta con esta prerrogativa, por quienes imparten justicia”, señaló entono apesarado.



Según Brenes, a esas “pobres personas (privadas de libertad) se les ponen obstáculos que luego omiten ante otro tipo de reos”. Por ello, exhortó a los responsables de impartir justicia o a los relacionados con la aplicación justa de las leyes en el país, administrar y aplicar la ley de “forma pareja”, sin distinciones de ningún tipo.



En relación con el caso particular de Hurtado, Brenes expresó que por diferentes diligencias propias de su cargo, no ha podido familiarizarse con toda la información, pero llamó a revisar cada caso con “justicia y honestidad” para evitar incomodidades.