RAAS rechaza pretensiones separatistas

La presidenta del Consejo Regional de la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), Lourdes Aguilar, desestimó las pretensiones del grupo autodenominado “Movimientos Sociales Heterogéneos Autónomos”, que está instando a los pobladores de la Costa Caribe a independizarse del resto de Nicaragua.



“Estamos en mero siglo XXI, no se puede pensar en separación. Hemos existido bajo nuestra propia forma de agrupación, cultura, idiosincrasia”, expresó Aguilar en entrevista con EL NUEVO DIARIO.



El movimiento separatista aduce que el Estado no ha tomado en cuenta la opinión de los nativos de Monkey Point para la construcción de un puerto de aguas profundas, un ferrocarril y un oleoducto, y por tal razón urge que los costeños se independicen de Nicaragua.



“Cada gobierno comunal tiene sus normas, pero no podemos estar hablando de (movimiento) independista, porque todos somos nicaragüenses. Lo que sí se debe es promover el desarrollo, pero como lo mandan la Constitución y las leyes”, justificó Aguilar.



Según Aguilar, el gobierno regional siempre está “tratando de que el desarrollo llegue a la Costa sin exclusión”, esto a pesar de que el gobierno creole de Monkey Point está en sesión permanente, y demandará en foros internacionales al Estado de Nicaragua porque supuestamente “ha violado sus derechos como pueblo aborigen”.



“En la RAAS somos respetuosos de la ley y habrá elecciones”, expresó Aguilar cuando fue consultada sobre la propuesta de Yatama de suspender las elecciones municipales en cinco municipios de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), bajo el argumento de que los pobladores aún no han superan las secuelas del desastre ocasionado por el huracán Félix.



En todo caso, continuó Aguilar, “hay que analizar las opiniones de la RAAN, pero es un derecho de los pueblos indígenas elegir a sus autoridades”.



Por otra parte, en mayo próximo cambiarán autoridades en el Consejo Regional de la RAAS. Aguilar indicó que procurarán “mantener una relación directa con el gobierno central y buscar el desarrollo socioecómico”.