Ley Electoral: La caja de pandora que nadie quiere abrir

Después de las reformas constitucionales del año 2000 --conocidas hasta nuestros días como “El Pacto”--, que a su vez se tradujeron en enmiendas a la Ley Electoral, ninguno de los partidos que entonces modificaron la legislación para adecuarla a sus intereses, se atreve a asumir el reto de introducir innovaciones.



Voces de representantes de la Sociedad Civil no escatiman esfuerzos para convencer a los diputados ante la Asamblea Nacional, de realizar reformas que hagan de la Ley Electoral un instrumento que permita una amplia participación ciudadana en los procesos eleccionarios.



Las reformas del 2000, acordadas entre el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, y el Partido Liberal Constitucionalista, PLC, eliminaron la posibilidad de participación a aquellas personas que no militan en ningún partido político, otorgaron la facultad al Consejo Supremo Electoral, CSE, de “eliminar” agrupaciones políticas por el simple hecho de no participar en una elección, y disminuyeron el porcentaje de votos para elegir al presidente de la República.



Y como en cada período electoral el tema se vuelve recurrente, el año 2008 no es la excepción. El denominado Grupo Promotor de las Reformas Electorales, GPRE, integrado por varias organizaciones de la Sociedad Civil, pretende poner en la agenda legislativa una propuesta para modificar la Ley Electoral.



Diputados de las diferentes bancadas en el Parlamento se han pronunciado en contra de “abrir” la ley en un año electoral, por temor a lo que se pueda modificar. Sin embargo, los representantes del GPRE, consideran que se puede hacer una reforma que entre en vigencia posterior a los comicios municipales de noviembre próximo.



Los legisladores liberales creen inapropiado reformar la Ley Electoral, pues ello significaría “tocar algunos aspectos” de la Constitución Política, y tampoco están dispuestos a hacer enmiendas a la Carta Magna en este año, menos cuando el presidente Daniel Ortega y su bancada mostraron un gran interés en cambiar el sistema de gobierno.



Reformar la ley sin tocar la Constitución

En el año 2007, el Grupo Promotor trabajó una propuesta de reforma constitucional en materia electoral, que incluye modificar la misma Ley Electoral. No obstante, ante la cautela de los diputados, decidieron elaborar una propuesta que solo “tocara” la Ley, y no la Constitución.



El documento al que tuvo acceso EL NUEVO DIARIO, establece entre otras cosas, eliminar la facultad del CSE para cancelar la personalidad jurídica de los partidos políticos por no participar en un proceso electoral, todo conforme con el artículo 10, numeral 17, inciso a) de la Ley Electoral.



También proponen quitar la atribución del Poder Electoral para cancelar la personalidad jurídica a los partidos políticos que, participando en una alianza electoral, no obtengan un porcentaje de votos equivalente al 4% multiplicado por el número de partidos que integran la alianza, tal como lo establece el mismo artículo 10, numeral 17, inciso c) de la legislación.



Nuevas atribuciones

La propuesta incluye nuevas atribuciones al CSE, entre las que destacan presentar un informe anual de sus actividades al Poder Legislativo; actualizar de forma permanente la cedulación ciudadana, el registro del estado civil de las personas y el padrón electoral, y evacuar en un plazo no mayor de 15 días las consultas que le formulen las organizaciones políticas.



Proponen además restablecer la facultad del CSE, de autorizar las asociaciones por suscripción popular para participar en los procesos electorales.



La propuesta incluye que el CSE exija a los partidos políticos la presentación anual de sus estados financieros, y publicarlos; divulgar la totalidad de los resultados preliminares detallados por Junta Receptora de Votos, JRV, y basados en las Actas de Escrutinio; conocer y resolver sobre los recursos, quejas y denuncias, y anular de oficio o a petición de parte, la inscripción de los candidatos que no llenen los requisitos.



Asimismo, obliga al Poder Electoral a investigar violaciones a la Ley de oficio o a petición; establecer un sistema de estadísticas electorales, y publicar a más tardar seis meses después de los comicios la Memoria Electoral.



Presidencia rotativa

La reforma impulsada por el GPRE propone que la presidencia del CSE sea rotativa, sin reelección, hasta que todos los magistrados hayan ocupado el cargo.



Además, se agrega entre las calidades para ser magistrado el hecho de ser abogado. En este aspecto existen observaciones de los integrantes del Grupo Promotor, pues algunos consideran que esta calidad limita el derecho de cualquier ciudadano capacitado a postularse para el cargo, aunque no sea abogado.



Se propone modificar el artículo 8, agregando como condición para no poder ser magistrados del CSE a quienes ejercieron cargos de dirección en órganos de los partidos políticos, doce meses antes de ser propuesto para el cargo.



Además, establecer en el artículo 9 como prohibiciones a los magistrados del CSE, militar activamente en algún partido político; expresar públicamente su criterio respecto a los asuntos que por Ley están llamados a resolver; negarse a firmar las actas, acuerdos y resoluciones; ausentarse de las sesiones sin causa justificada, y participar en actividades partidarias, exceptuando aquellas que deban realizar en razón de su cargo.



Intervención en caso de crisis

En determinado momento, la propuesta deja abierta la posibilidad de la injerencia de un poder del Estado en los asuntos de otro, pues sugiere la intervención de la Asamblea Nacional cuando el Consejo Supremo Electoral caiga en una crisis que paralice su trabajo, y cuyo período supere los dos meses.



Según la reforma, se deben establecer medidas básicas que normen el funcionamiento del CSE, como lo referido a la periodicidad y tipo de reuniones, la forma de adoptar sus acuerdos y la aprobación de las actas de sus sesiones.



Además, dejar claro la obligatoriedad de los magistrados de asistir a las sesiones, y el papel de los suplentes en el establecimiento del quórum, y las sanciones para quienes no asistan injustificadamente a las sesiones.



Mayor control sobre partidos políticos

Otras reformas van dirigidas a que el CSE ejerza un mayor control sobre los partidos políticos, por lo que se sugiere establecer que las organizaciones políticas deben designar a un responsable para el manejo de los fondos, que será debidamente registrado ante el CSE.



Además, la obligación de los partidos políticos de rendir cuentas semestralmente en forma documentada y detallada ante la Contraloría General de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y el CSE; así como la prohibición de que en campaña electoral los candidatos manejen fondos

También se propone que toda la información generada por las organizaciones políticas reguladas en la ley y en poder de los organismos del Estado, tenga el carácter de información pública, y por tanto, sea de fácil acceso a cualquier ciudadano.





Otras reformas propuestas

El Grupo Promotor está integrado por el Instituto para el Desarrollo y la Democracia, Ipade, el Grupo Cívico Ética y Transparencia, Grupo Fundemos, Hagamos Democracia, la Red Nicaragüense para la Democracia y el Desarrollo Local, y la Coordinadora Civil, entre otros.



La propuesta aún no terminada incluye otras reformas como las siguientes:

* La creación del Consejo Técnico de Administración Electoral integrado por los directores generales, coordinado por el secretario general, y con dependencia directa del CSE, como una instancia técnica intermedia que apoyará en la organización de las elecciones.



* El nombramiento de los presidentes, miembros y suplentes será hecho por los Consejos Electorales respectivos, a propuestas de los partidos o alianzas de partidos, en proporción con el resultado que hubieren obtenido en las últimas elecciones de diputados departamentales, y que la forma de distribución de los cargos que corresponda a las propuestas de cada partido se hará de manera aleatoria.



* Que el nombramiento del Presidente y Miembros de las Juntas Receptoras de Votos lo haga el respectivo Consejo Electoral Municipal a partir de una lista de ciudadanos seleccionados de manera aleatoria del Padrón Electoral del Municipio, y preferiblemente del Centro de Votación en donde está ubicada la JRV. Se establecen como calidades de los miembros de los Consejos Electorales y JRV, ser nacional de Nicaragua y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.



* Establecer el derecho de ciudadanos(as) y organizaciones nacionales e internacionales de observar los procesos electorales, tomando como referencia las normativas emitidas para este fin por el CSE.



* Eliminar todo lo referido al proceso de inscripción ciudadana, inscripción ad-hoc y catálogo de electores, que en la Ley Electoral se estableció para los casos en que no se podía usar el Padrón Electoral Permanente.



* Para lograr la participación efectiva de la mujer y juventud, establecer una base mínima del 50%, de los cuales un 10% tiene que estar comprendido entre 25 a 30 años en los cargos de dirección de las organizaciones políticas y candidatos, debiéndose presentar en forma escalonada en las listas de candidatos. El mandato es extensivo a las estructuras electorales que nombra el CSE.



* Agregar nuevos deberes a los partidos políticos entre los que destacan: publicar anualmente sus estados financieros enviando copia al CSE y la CGR; abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier expresión que denigre a los ciudadanos(as), a las instituciones, partidos o candidatos; y garantizar a su membresía la participación directa y/o representativa en la elección de sus autoridades partidarias y de sus candidatos.