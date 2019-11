Nicaragua debe priorizar decisión de Corte Internacional

El experto en derecho internacional, Mauricio Herdocia, y el diputado liberal que preside la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, José Pallais, expresaron que conforme con el derecho internacional, es permisible la intervención del mandatario venezolano Hugo Chávez en la resolución del conflicto limítrofe entre Nicaragua y Colombia.



Sin embargo, ambos consideran que el diferendo entre las dos naciones debe resolverlo a la Corte Internacional de Justicia de La Haya.



Según la agencia francesa de noticias, AFP, Chávez informó el domingo que acordó con sus homólogos colombiano, Álvaro Uribe, y nicaragüense, Daniel Ortega, reunirse en lugar y fecha a confirmar, para tratar la delimitación de una frontera marítima entre Nicaragua y Colombia.



El conflicto entre ambos países surgió luego que el 13 de diciembre del año pasado, atendiendo a una demanda del gobierno nicaragüense, la Corte Internacional de Justicia de La Haya resolvió que el meridiano 82 no constituye la frontera entre Nicaragua y Colombia, pero aun así el país suramericano mantiene la presencia de patrullas en esas aguas.





Mediación para que Colombia cumpla

Respecto al anuncio del presidente Chávez, de actuar como mediador entre las partes en conflicto, Herdocia manifestó que aunque el derecho internacional avala este tipo de intervención, denominada buenos oficios, es necesario que las partes la acepten.



“Un buen oficio es que la acción de un tercero, con la previa aceptación de las partes en conflicto, intente acercar a éstas para que lleguen a un entendimiento, en este caso, que Colombia cumpla con el fallo de la Corte Internacional de Justicia”, indicó Herdocia.



No obstante, Herdocia destacó que ante una posible aceptación de la mediación, se debe respetar el carácter jurídico del diferendo, ya que “es una decisión legal intocable emitida por la CIJ en el sentido de que el meridiano 82 no es frontera”.



Según Herdocia, la primera responsabilidad de ambas partes es llegar a un acuerdo en torno a la decisión que ya tomó el Tribunal Internacional.





Esperar aceptación oficial

Herdocia insistió en la necesidad de una aceptación verbal de las partes en torno a la propuesta de Chávez, algo que, de momento, no ha ocurrido.



“No nos consta que haya una aceptación por parte de los presidentes de Nicaragua y Colombia; a lo que hemos tenido acceso es a cables de noticias, pero no hemos visto manifestaciones oficiales de los dos países, que son los que directamente deben conversar”, explicó.



Por su parte, José Pallais coincidió con Herdocia en que cualquier mediación con un previo consentimiento de las partes involucradas, es correcta. No obstante, insistió en que Nicaragua y Colombia no deben dejar a un lado el juicio en la CIJ.



“En vez de estar buscando mediaciones, lo correcto es que Nicaragua, a través de sus agentes, pida medidas provisionarias y cautelares para que la Corte Internacional de Justicia ordene a Colombia que se abstenga de patrullar en el meridiano 82”, agregó Pallais.



Para Pallais “es lo más conveniente porque, por un lado recurrir a la mediación de Venezuela nos ubica como un país que está en la zona de influencia de Chávez, y, por otro, porque corresponde a un país que acata y se somete al derecho internacional”, enfatizó el presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional.