PLC arranca campaña descalificando a adversarios

El Partido Liberal Constitucionalista, PLC, a través de su vocero nacional, Leonel Téller, se pronunció negativamente sobre la candidatura del aspirante a la Alcaldía de Managua por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, el tricampeón mundial de boxeo Alexis Argüello.



Téller, aspirante a primer concejal de Managua por el PLC, descalificó al candidato rojinegro, de quien dijo “no ver en la contienda electoral a Alexis Argüello como el atleta que fue”.



“El PLC ve a Argüello como un instrumento del frentismo para consolidar su proyecto totalitario con características de los años 80 de Nicaragua y los regímenes castrista y chavista de Cuba y Venezuela, respectivamente”, dijo Téller.



Contrario al llamado que hizo el domingo recién pasado monseñor Leopoldo Brenes, en torno a una campaña limpia, Téller circuló un comunicado a través del correo electrónico en el que hizo los señalamientos contra la persona de Argüello y otros partidos políticos participantes en las elecciones municipales.





Prevén polarización

Los ataques de Téller no se limitaron a Argüello, sino también a las demás organizaciones políticas participantes en la contienda, al punto de que el PLC considera que los comicios municipales se polarizarán.



“El PLC no ve ningún chance real de triunfo para ninguna otra fuerza política en Managua o en el resto del territorio nacional que no sea la alianza PLC o el FSLN, ya que al igual que Alexis Argüello, el Partido Conservador, el Partido Resistencia Nicaragüense y la Alianza Liberal Nicaragüense también son satélites del frentismo”, señala la nota enviada por Téller.





Campaña “sucia y prematura”



Los epítetos llegan prematuramente, pues conforme con el calendario aprobado por el Consejo Supremo Electoral, CSE, la campaña inicia oficialmente el próximo 18 de septiembre.



Y pese a no estar vigente, al parecer el PLC no tomó en consideración el reglamento de ética electoral implementado en las elecciones nacionales de 2006, al momento de elaborar este pronunciamiento.



El artículo tres, numeral dos, del reglamento aprobado por el CSE el 18 de julio de 2006 para las elecciones presidenciales de ese año, establece que “las organizaciones políticas participantes deberán observar las normas de ética y moral en las que prevalecerán el respeto a la dignidad de los funcionarios y empleados públicos, de los dirigentes, líderes, militantes, simpatizantes y activistas de las organizaciones políticas, candidatos, electores y de la sociedad en general”.



Ese reglamento también estipulaba el respeto “al derecho del buen nombre y a todos los derechos humanos que amparan la honra y reputación de los ciudadanos, estipulados en la Constitución Política, por lo que tampoco deberán usarse calificativos insultantes, epítetos ni referencias degradantes a la persona, al nombre y apellidos de los candidatos y su familia”.