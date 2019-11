Diputados-candidatos sin regulación

Los vacíos jurídicos en la Ley Electoral y la Constitución Política permiten a los diputados ante la Asamblea Nacional postular sus candidaturas para alcaldes, vicealcaldes o concejales de sus respectivos municipios, sin perjuicio de su condición como legisladores. La postulación tampoco sugiere la pérdida de la inmunidad parlamentaria, lo que permite mayores ventajas sobre a sus adversarios en una contienda municipal.



Tres de las seis fuerzas políticas que se disputarán las 153 alcaldías del país en noviembre próximo llevan como candidatos a alcaldes a sus respectivos diputados. Y aunque para algunos analistas la situación trae desventajas tanto para los mismos competidores como para la población, no hay ninguna ley, norma o reglamento que regule esta disposición política.



El asunto tiene dos caras. Por un lado, el analista Cairo Manuel López señala que la situación genera prerrogativas para los diputados-candidatos sobre los otros contendientes.



Y por otro -–particularmente en el caso del partido de gobierno—-, miembros de la oposición opinan que en el FSLN esta estrategia obedece a una necesidad de mantener sus estructuras de lealtad, que hasta ahora han apoyado la construcción del “danielismo”.



Enrique Sáenz, por la alianza Movimiento Renovador Sandinista, MRS, en Managua; Francisco Valenzuela y Sadrach Zeledón, por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, en Estelí y Matagalpa, respectivamente; y Eduardo Montealegre junto a Enrique Quiñónez, por la Alianza PLC, en Managua, son los diputados que competirán por alcaldías.



El antecedente lo impuso Wilfredo Navarro Moreira, quien en el año 2000 se postuló para alcalde de Managua por el PLC, siendo diputado de este partido. Navarro perdió los comicios, por lo que regresó a su curul en el Parlamento.





Intocables

Según el experto en derecho constitucional y analista político, Cairo Manuel López Sánchez, cuando un diputado va como candidato a alcalde no tiene que renunciar a su diputación. “En el único caso que debe renunciar es en el de la candidatura a presidente de la República”, explicó.



Además, indicó que en caso de que el diputado pierda la elección municipal y quede en segundo lugar, conforme al número de votos, tiene derecho a asumir una concejalía de su municipio. Sin embargo, debido siempre a los vacíos legales, ese hecho no se concreta.



En el caso de Navarro Moreira, por ejemplo, regresó a su diputación y delegó la concejalía en su compañero de fórmula, que en ese entonces era Alejandro Fiallos.



“Los diputados tienen dos opciones luego de perder la candidatura: asumir la concejalía y que su suplente en la Asamblea se ocupe de la diputación; o quedarse con su cargo inicial y acreditar al aspirante a vicealcalde para que ocupe la concejalía”, enfatizó López Sánchez.



Sin embargo, el también experto en derecho constitucional agregó que en esta disposición política el diputado-candidato sale beneficiado respecto a los demás aspirantes, debido a la inmunidad que lo exonera de toda responsabilidad legal.



López ejemplificó el caso con el hipotético hecho de que el diputado, en medio de la campaña electoral, ofenda a los demás competidores, algo que sí está regulado en el artículo 107 de la Ley Electoral.





Estrategia política

Quienes adversan al Frente Sandinista consideran que para el partido de gobierno no es más que una estrategia política, con el fin de “mantener las estructuras leales a la construcción del ‘danielismo’, por falta de confianza y escasez de incondicionales, y como medio de proyección para las elecciones nacionales de 2011”.



Para el presidente del Movimiento Izquierda de Resistencia Social, William Rodríguez, esta decisión refleja una estrategia antidemocrática, una dinámica de imposición y una forma de mantener las estructuras que hasta ahora han apoyado las reformas inconstitucionales del “danielismo”.



“Se quiere mantener la lealtad en la construcción de un nuevo enfoque de dictadura partidaria”, apuntó Rodríguez.



El ex militante del FSLN manifestó que esto demuestra que en ese partido no hay receptividad ni relevo generacional desde hace muchos años. “Cuando alguien opina en contra de las acciones del partido, lo califican de traidor y lo sacan. Se nos ha arrebatado el derecho de disentir”, añadió.



Respecto al papel de los diputados-alcaldes, Rodríguez opinó que eso indica que no hay autonomía, iniciativa y creatividad desde los propios diputados, lo que para él significa que hay una autoestima infravalorada, ya que manifestó que refleja el temor a las prebendas de las que han sido objeto por las diputaciones que se les han otorgado, según él, arbitrariamente.



“Son diputados de silbato, cuando Daniel lo suena, ellos levantan la mano, y cuando lo suena la Rosario, la bajan”, ejemplificó Rodríguez.



En caso de que los diputados pierdan los comicios, el disidente rojinegro vaticinó que no asumirán los cargos de concejales.



“Lo están utilizando (la candidatura) como plataforma de promoción para acumular crédito político y tener mejor posición frente a las elecciones nacionales”, agregó Rodríguez.





Falta de incondicionales

La directiva del Movimiento Renovador Sandinista, MRS, Dora María Téllez, considera que la figura de los diputados-candidatos refleja una “escasez de incondicionales” dentro del círculo presidencial, y una desconfianza de la cúpula partidaria del FSLN.



“Esa es la forma en que se mueve el danielismo. Tiene escasez de incondicionales y desconfianza en el resto”, indicó Téllez.



Téllez opina que los diputados fueron “seleccionados” como candidatos a alcaldes para evitar el surgimiento y la proyección de nuevos cuadros sandinistas, debido, precisamente, a la desconfianza del “danielismo”.





De cara a mantener plazas

Para el disidente sandinista Henry Petrie, además de obedecer a una necesidad de mantener puestos de lealtad, la decisión del FSLN de llevar a dos de sus diputados como candidatos a alcaldes es también una forma de aprovechar la posición de Sadrach Zeledón y Francisco Valenzuela en Matagalpa y Estelí, respectivamente, para garantizar el triunfo electoral en ambas plazas.



“Me parece que es para asegurar plazas que son importantes para el FSLN; ahí debe haber algún deterioro del voto sandinista”, apuntó.



Señaló que el FSLN no busca ampliar su electorado, sino mantenerlo, lo cual le garantiza el triunfo en plazas como Estelí, Matagalpa, Nueva Segovia y Jinotega.



“Necesitan conservar al máximo lo que existe de alcaldías para el sandinismo”, agregó.