Políticos nicaragüenses critican la mediacion de Chavéz en el conflicto con Colombia

La intención del presidente venezolano, Hugo Chávez, de mediar en el conflicto marítimo entre Nicaragua y Colombia puede perjudicar el proceso que impulsa en la capital, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre el diferendo, advirtieron este martes políticos y analistas nicaragüenses.



La observación fue hecha luego de que Chávez anunció el domingo pasado que acordó reunirse con su homólogo colombiano Álvaro Uribe y su par nicaragüense Daniel Ortega, en fecha por definir, para hablar sobre el problema limítrofe existente entre los dos países.



"Bajo ningún punto el presidente Ortega debe reunirse con Chávez, ni con Uribe para discutir sobre éste tema, porque se va a enredar y cualquier cosa que diga lo van a usar en contra de Nicaragua" en la CIJ, afirmó a la prensa, el ex canciller y diputado opositor, Eduardo Montealegre.



El congresista llamó a Ortega a no comprometer los intereses soberanos que los nicaragüenses reclaman a Colombia ante la CIJ "por hacerle el juego a Chávez, que no tiene ninguna buena intención" con nuestro país.



"¿Cuál es el interés (de Chávez) en ser el gladiador de la solución de los problemas y los conflictos" de Nicaragua?, se preguntó por su lado, la presidenta de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento, Yamileth Bonilla.



Chávez ofreció mediar en el conflicto que Nicaragua tiene con Colombia para navegar en una zona del mar Caribe que reclama como suyas en un juicio que promovió contra Bogotá ante la CIJ, en el 2001.



En diciembre pasado la CIJ se declaró competente para conocer la demanda nicaragüense, a pesar de las objeciones presentadas por Bogotá, a la que adelantó que el que el meridiano 82, donde fijó sus limites en el mar Caribe, no es su frontera con Nicaragua.



Al respecto, el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, José Pallais, dijo que el gobierno de Ortega "en vez de estar buscando mediaciones", lo que tiene que hacer es pedir a la CIJ que dicte "medidas provisionales y cautelares" en la zona de diferendo marítimo para evitar problemas de navegación.