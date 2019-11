“Mediación de Chávez no es antojadiza”

El analista Aldo Díaz Lacayo expresó que fue el presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, quien solicitó a los países miembros del Grupo de Río, mediar en el diferendo limítrofe con Nicaragua. Según Díaz, la decisión de Uribe se basó en la amenaza de un aislamiento diplomático.



“Para terminar de romper el aislamiento en que se encontraba, el presidente colombiano se vio obligado a solicitar al Grupo de Río que mediara entre ambos países, para determinar el sitio hasta dónde debía ubicarse la armada de Colombia y darle seguridades a Nicaragua”, expresó Díaz.



El analista coincide con el experto en conflictos internacionales, Mauricio Herdocia, sobre la probable mediación del presidente venezolano, Hugo Chávez, en el conflicto de límite marítimo entre Nicaragua y Colombia.



Sin embargo, Díaz se mostró contrario a la posición de Herdocia, en el sentido de que el presidente Daniel Ortega debe dejar claro que, en un eventual acuerdo amistoso, Nicaragua debe hacer prevalecer lo establecido en la resolución del 13 de diciembre de 2007 de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, es decir, que el meridiano 82 no constituye la frontera marítima entre Nicaragua y Colombia.



¿Quién puede poner en duda la voluntad del presidente Daniel Ortega de obligar a su par colombiano a someterse al fallo de la Corte? La lucha histórica de Nicaragua ha sido reivindicada por la Corte, y el gobierno de Daniel Ortega ha llevado su defensa hasta su exitosa comparecencia en el Grupo de Río”, señaló Díaz.





Propuesta de Chávez acordada

A juicio de Díaz, “la propuesta de mediación del presidente Hugo Chávez es consecuencia natural de la decisión del Grupo de Río”, en relación con la petición del presidente colombiano.



“No es una propuesta antojadiza ni con intereses perversos. Sí tiene el interés declarado por el propio Grupo (de Río) --y desde luego por el presindente venezolano-- de garantizar la paz de la región, de evitar el uso unilateral de la fuerza, de impedir que la doctrina bushiana (de Bush) de la guerra preventiva se establezca en América Latina y el Caribe”, señaló.



Al igual que Herdocia, Díaz insistió en que la mediación de Chávez “sólo puede darse con la aceptación de las partes en conflicto --en este caso Nicaragua y Colombia--, y, además, que cualquier “entendimiento” gire en torno a “que Colombia cumpla con el fallo de la Corte Internacional de Justicia”.



“Y si el presidente de Colombia aceptó en la XX Cumbre del Grupo de Río que el meridiano 82 no constituye frontera, tal como lo falló la Corte y lo demanda el presidente de Nicaragua, ¿por qué suponer que en la probable mediación del presidente Chávez, el presidente nicaragüense va a desistir de su demanda?”, se preguntó Díaz.



“Creo que mientras la Organización de Estados Americanos, OEA, no salga del pantano en que se encuentra, por la terquedad norteamericana-colombiana de dejar la puerta abierta al recurso de la guerra preventiva, el presidente colombiano no dará ninguna respuesta al presidente Chávez en su intento de mediar entre Colombia y Nicaragua conforme a la decisión del Grupo de Río”, agregó Díaz.