Solidaridad Internacional rechaza vínculos políticos con el FSLN

El organismo no gubernamental Solidaridad Internacional, SI, rechazó cualquier vínculo político con el Frente Sandinista en el departamento de Río San Juan, tal como lo señalaron fuentes partidarias en el municipio de San Carlos, durante las elecciones primarias que esa agrupación política realizó recientemente para la selección de los candidatos a alcalde, vicealcalde y concejales de ese municipio.



“Solidaridad Internacional es una organización privada sin fines de lucro, autónoma e independiente, tanto desde el punto de vista político, confesional, étnico, etc., cuyo campo de trabajo fundamental son las acciones de desarrollo en los ámbitos geográficos con desigualdades y situaciones generadoras de pobreza”, señala la comunicación enviada a la redacción de EL NUEVO DIARIO.



“En Nicaragua, en concreto Río San Juan, llevamos trabajando desde hace ya 20 años, buscando, desde una perspectiva progresista y plural, abierta al diálogo y a la participación de los que luchan contra la pobreza y buscan un mundo más justo, la consolidación de la democracia, el respeto a los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la igualdad y la justicia social”, expresa el documento.



La comunicación agrega que “en este marco general, queremos dar respuesta a la mención que END ha hecho de nuestra organización en su artículo del 17 de marzo: Denuncian “dedazo” en primarias sandinistas, expresando nuestro rechazo a éste tipo de acusaciones y a éste tipo de acciones”.



“Nuestra organización no ha participado ni participará, y no ha puesto ni pondrá recursos disponibles en manos de ningún partido político ni de ninguna tendencia política. Nuestro trabajo en la zona va enfocado al fortalecimiento de la gobernabilidad y la participación ciudadana, incluyendo a todos los actores involucrados en estos procesos, y buscando el desarrollo sostenible de la zona”, concluye el comunicado. Por su parte, el ex precandidato a alcalde de San Carlos, Henry Sandino Flores, también “aclaró” que “en ningún momento me dirigí ni directa ni indirectamente hacia estas personas, ni nunca he tenido problemas con estas personas”, en referencia a la alusión que se hace en torno al representante de Solidaridad Internacional en Río San Juan.