Concejales defenestrados entregan libros de actas

Tres de los cuatro concejales de Tola, defenestrados desde el 13 de noviembre del año pasado, entregaron a la Policía de Rivas los libros de actas, sellos y llaves que estaban en su poder, y por los cuales se les había girado orden de captura, ya que la alcaldesa Loida García los acusó por el delito de infidelidad en la custodia de documentos, desobediencia y otros.



Los libros de actas y sellos ahora están en poder de Auxilio Judicial, y los mismos fueron entregados por los ex concejales Rita Medina Pérez y César Lumbí, del Frente Sandinista; y Manuel Baltodano Rosales, del Partido Liberal Constitucional, PLC, según informó el jefe de Auxilio Judicial de Rivas, subcomisionado César Useda.



La orden de captura fue girada el pasado 26 de febrero por el juez de Audiencias, Diógenes Dávila, y aunque al día siguiente la Policía allanó la casa de los concejales, éstos huyeron con antelación.



Ese mismo día, el secretario político departamental de Frente Sandinista, FSLN, Evert Herrera, abogó por los acusados ante el jefe de la Policía de Rivas, comisionado mayor Carlos Espinoza, a quien el líder sandinista le propuso que suspendiera la orden de captura a cambio de que este martes los concejales entregaran los libros sellos y llaves tal como sucedió.





Proceso continúa

El jefe policial detalló que el proceso judicial en contra de los concejales no se detendrá, ya que el acuerdo era que si entregaban los libros, sellos y llaves se suspendía únicamente la orden de captura.



Agregó que el expediente en que se acusa a los concejales defenestrados, lo remitirán al Ministerio Público, cuyos funcionarios decidirán si los acusa o no.



Cabe recordar tanto Lumbí y Medina, como sus colegas liberales, José Dolores Ruiz y Manuel Baltodano, fueron destituidos por el Consejo Supremo Electoral, CSE, producto de una férrea lucha que mantuvieron contra la alcaldesa, y en la cual ambas partes se acusaban de actos de corrupción.



Los concejales calificaron de ilegal su destitución, pues consideran que los magistrados del Poder Electoral nunca les notificaron al respecto; aun así, el presidente del CSE, Roberto Rivas, juramentó a los suplentes el 13 de noviembre de 2007.



Por su parte, el líder del FSLN en Rivas señaló que intervino en el proceso porque se trata de una alcaldía sandinista, en la que hay concejales sandinistas perjudicados.



“Decidí involucrarme para velar por la familia sandinista, más ahora que estamos en un año electoral, y no es posible que dentro de los mismos militantes existan contradicciones, por lo que velé por la unidad de mi partido, y esperamos que con la entrega de los libros y sellos el capítulo quede cerrado”, dijo Herrera.