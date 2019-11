Inhibición pende sobre candidato de la discordia

La posible inhibición del candidato a alcalde de Nindirí, Lucas Reyes, por una presunta causa judicial en su contra, fue lo que ocasionó su rechazo entre la cúpula del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, y puso al borde de la ruptura la alianza electoral entre este partido y el Movimiento Vamos con Eduardo, el pasado 14 de marzo.



El primer vicepresidente del PLC y representante legal de la alianza que encabeza este partido, Wilfredo Navarro, confirmó que el juicio contra Reyes --actual concejal de la comuna en Nindirí--, motivó el veto de la dirigencia liberal para postular su candidatura para alcalde de ese municipio.



Sin embargo, el aspirante a alcalde de Managua por la Alianza, Eduardo Montealegre, negó la versión de Navarro. Montealegre confirmó que el juicio existió, pero Reyes fue sobreseído de toda responsabilidad.



“El problema es que Reyes es muy cercano a (Enrique) Quiñónez y esa fue la causa del veto que el PLC puso para él”, dijo Montealegre vía telefónica.



En efecto, Navarro confirmó que Reyes “es un protegido” de Quiñónez, pero negó que eso haya causado el rechazo a su candidatura en Nindirí. El vicepresidente del PLC insistió en que Reyes podría ser impugnado e inhibido por el Consejo Supremo Electoral, CSE.



El directivo liberal, incluso, dijo que Reyes no cumple con los requisitos del partido para ser candidato, pues no tiene completas sus cotizaciones.





“Cedimos y les ayudamos”



Por otra parte, Navarro llamó la atención sobre la postura “hasta cierto punto intransigente” de Montealegre y de Quiñónez en torno a varias candidaturas, pues, según dijo, muchos de los candidatos propuestos por ellos, no cumplían con los requerimientos básicos para ser inscritos ante el CSE.



“No llevaban fotos, no tenían copias de las cédulas, y nosotros les ayudamos a completar toda la documentación. Yo, personalmente, estuve revisando la documentación presentada por sus propuestos a candidatos y tuvimos que ayudarles a completarla para poderlos inscribir”, expresó Navarro.



Incluso, agrego, en algunas condidaturas a alcaldes --como el caso del municipio de Chinandega--, el PLC debió ceder ante las presiones de Montealegre y Quiñónez. Ambos señalamientos fueron negados por Montealegre.





Supuestas discrepancias

Una fuente del PLC confirmó la existencia de supuestas discrepancias entre Montealegre y Quiñónez, las que habrían quedado al descubierto la noche de la inscripción de candidatos.



Navarro se reservó los comentarios al respecto; mientras que Montealegre dijo que se trata de “rumores” de miembros de la cúpula del PLC que tratan de perjudicar a ambos candidatos.