“Ésta es una alianza estratégica”

Eliseo Núñez Morales, vocero del Movimiento Vamos con Eduardo, confía en que no serán subsumidos por el PLC, que obtendrán más de cien alcaldías en estas municipales y que Arnoldo Alemán no podrá ir contra la corriente de su propio partido.





¿Para ustedes ésta es una alianza táctica o es una alianza estratégica?

Es una alianza estratégica.





¿Por qué razón?

Porque nosotros lo que perseguimos es cimentar la institucionalidad en el país. Y creemos que la parte de fuerza legislativa que tiene el PLC es vital en esto. Por eso fue esencial la firma de un acuerdo interbancadas.





¿Es sostenible este acuerdo interbancadas?

Habrá que verse en el tiempo. Todo el mundo tiene duda alrededor de eso. Sin embargo, no es un acuerdo para repartirse cargos. Nosotros vamos a proponer una Ley de preselección de candidatos a magistrados de otros poderes del Estado, y otro tipo de cosas que vengan a abonar a construir la institucionalidad del país.





¿El acuerdo implica que para elegir a magistrados del Poder Electoral y del Poder Judicial y la Contraloría haya un pre arreglo entre las dos bancadas liberales antes de negociar con el Frente Sandinista?

Eso es lo que implica el acuerdo. Pero nosotros queremos ir más allá de eso. Queremos establecer un método de participación de todos los sectores de la sociedad civil, y que los magistrados que salgan electos sean producto de una carrera profesional que les permita sostener que ejercerán el derecho sin ataduras partidarias. Obviamente, tendrán inclinaciones políticas porque todos las tienen, pero las ataduras partidarias son las que deben romperse.





¿Tuvo participación Alemán en la negociación de este acuerdo interbancadas?

Esto lo negociamos en las comisiones que desde hace seis meses se vienen negociando. Se habló de caminar en dos rieles: el legislativo y el electoral. En el legislativo primero se hizo una agenda cerrada de 18 leyes, pero ya con la firma de la alianza decidimos que sea parte de un proceso, y toda la agenda legislativa será consensuada entre ambas bancadas antes de presentarse.





¿Alemán no intentará torpedear estos acuerdos y hacer arreglos políticos por su cuenta con Ortega para seleccionar a sus magistrados?

Alemán tiene un gran olfato para saber dónde está la fuerza. Y yo no creo que se vaya en contra de su propio partido. La gente en su partido está pidiendo que se rompa el pacto, que se cree un sistema institucional. Y si él va en contra de esto, iría en contra de su propia gente y pagaría las consecuencias.





Objetivamente, ¿Alemán controla la bancada del PLC?

Él tiene una gran influencia sobre la bancada. Pero hay diputados que han mostrado que tienen su propia valoración alrededor de los temas legislativos.





¿Quiénes, por ejemplo?

Pues, vos ves a los 19 diputados que se opusieron a la reforma constitucional, y esa era una reforma negociada por los operadores políticos del doctor Alemán. Esto ha venido cambiando dentro del PLC, y nosotros creemos que éste es un buen momento para que este cambio no sea en contra de Arnoldo. A nosotros no nos interesa si Arnoldo está allí o no, lo que nos interesa es que se construya institucionalidad en el país.



¿Para el PLC ésta es una alianza estratégica o es de carácter táctico? Por ejemplo, aprovechar a Montealegre para oxigenar al PLC y después liquidarlo.



Esa es una de las diferencias que hemos tenido. Mucha gente en el PLC la quiere ver como táctica. Pero nosotros hemos venido diciendo que la condición es que esta alianza no sea de corto plazo, para el tema electoral, sino que sea una alianza que camine más allá del tema electoral.





¿Quién podrá sacar mejor provecho de esta alianza? ¿Alemán o Montealegre?

No estamos allí para sacar provecho uno del otro. Sin embargo, para los que creen que nos pueden absorber, cuando éramos fenómeno de disidencia aislada, no pudieron con nosotros, al final se produjo la disidencia liberal fuera del PLC; superó al PLC en votos, y ahí está. Si en ese momento no nos comieron, la probabilidad de que lo hagan ahora, que estamos estructurados, que tenemos un mismo discurso, que tenemos capacidad dentro del territorio... difícilmente sucederá eso.



No es la intención de nosotros absorber al PLC. Por eso hemos propuesto el partido como corriente, porque estamos claros de que tendremos que convivir con otros liberales que piensan diferente. La idea es ponernos de acuerdo en las candidaturas, las alianzas, el eje político y que cada cual mantenga su integridad territorial.





Un escenario en donde inhabiliten políticamente a Eduardo Montealegre, o que no le permita asumir la alcaldía o que le abran un proceso ya en la alcaldía, ¿lo ven como una amenaza real?

Claro que todo es una amenaza, y eso es parte del empoderamiento del Frente Sandinista en el Poder Judicial. Daniel Ortega se ha apropiado del Poder Judicial para su uso personal.





Pero la llave ahí sería la desaforación con el apoyo del PLC, ¿no?

Es que yo no lo miro de aquí a las elecciones. Esa amenaza se activaría en el momento en que Eduardo asuma como alcalde de Managua y la inmunidad quede atrás. Ahí es que vamos a ver el uso que del Poder Judicial quiera hacer Daniel Ortega alrededor de esto.



Nosotros sabemos que Daniel Ortega no tiene escrúpulos. Lo acabamos de ver ahorita con el caso de Dionisio (Marenco). No le importa que la ciudad navegue en inmundicia con tal de perjudicar a su alcalde. Sin embargo, nosotros creemos que podemos hacer una buena labor en la alcaldía a pesar de Ortega. Y esto va a demostrar que se puede progresar desde una visión liberal desde el gobierno local, que puede una ciudad como Managua cambiar de rostro, que podemos hacer la diferencia, y, principalmente, esta elección será un referendo sobre el gobierno de Daniel Ortega.



Todo el que esté inconforme por la subida de la canasta básica que está llegando a precios estratosféricos, toda la gente que está inconforme porque tiene su empleo en vilo o por la manera autoritaria en que Ortega maneja el Ejecutivo, va a ir a votar y lo hará contra Ortega, y cada voto que se deposite en esta alianza, será un voto que le diga a Ortega que su gestión de gobierno es la errada.



Queremos un mandato desde las alcaldías para que Ortega sepa que no está autorizado a hacer un cambio institucional para gobernar como (Hugo) Chávez en Venezuela.





¿Cuáles son las plazas estratégicas que ustedes coparon en esta alianza con el PLC?

Nosotros tenemos trece cabeceras departamentales, esas son nuestras estrategias, en las únicas donde tenemos desventaja por su comportamiento histórico son León y Estelí. En las once plazas restantes, tenemos grandes posibilidades de triunfo. Nosotros podemos andar entre unas ocho a doce o trece cabeceras departamentales. Creemos que podemos conseguir unas 95 alcaldías como en 2001, más otras cabeceras que no se ganaron entonces.