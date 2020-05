Continúa tercia en el Parlamento

Una vez más los diputados opositores postergaron, hasta nuevo aviso, la aprobación en lo particular de la Ley Antifraude Energético, y anunciaron la continuación del trabajo legislativo de manera parcial, retomando sólo aquellas leyes en las que tengan consenso y que no sean de un interés particular del Poder Ejecutivo.



De forma “accidental” varios diputados del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, permitieron la aprobación de un artículo más de la Ley de Distribución y Uso Responsable del Servicio de Energía, sin embargo, ante la protesta de los legisladores opositores, la Junta Directiva de la Asamblea Nacional suspendió la sesión de ayer, la de hoy y la de mañana.



El presidente del Parlamento, René Núñez, dijo que citará a sesión a los diputados vía telegrama, una vez que haya consenso sobre la nueva agenda legislativa que, por supuesto, no incluye la aprobación de la Ley Antifraude Energético, que se ha convertido en una prioridad del Poder Ejecutivo, en tanto es una exigencia del Fondeo Monetario Internacional, FMI, para permitir el desembolso de al menos 150 millones de dólares en préstamos.



Además, los opositores retornaron el texto de la ley a la Comisión de Justicia para un nuevo proceso de consultas, pese a que ya existía un consenso y una serie de mociones para reformar totalmente el texto original que presentó el Ejecutivo. El argumento de los liberales es que han surgido nuevos puntos de conflicto en la ley que deben ser aclarados y corregidos a través de nuevas mociones.



Condición: elecciones municipales



Los liberales dejaron claro que no paralizarán el trabajo parlamentario, pero que retomar la discusión y aprobación de la ley antifraude depende de que el gobierno y el Poder Electoral desistan de su intención de suspender las elecciones en los municipios de Bilwi, Waspam y Prinzapolka, en la Región Autónoma del Atlántico Norte, RAAN.



Los diputados opositores deberán definir una nueva agenda legislativa, la que, según el primer secretario del Legislativo, Wilfredo Navarro, podría incluir la Ley de Costas, la Ley de Microfinanzas, la Ley de Inspectores del Trabajo y la Ley de Colegiación Médica, entre otras.



También incluirán una iniciativa de declaración en la que exigirán al presidente Daniel Ortega y a los magistrados del Consejo Supremo Electoral, CSE, que se abstengan de suspender las elecciones municipales en la RAAN, so pena de violar la Constitución Política y la misma Ley Electoral.



Tintes raciales



Por otro lado, el conflicto creado por la supuesta posposición de los comicios en tres municipios de la RAAN, tomó tintes raciales, al menos así lo denunció el diputado de Yatama, aliado del Frente Sandinista, Brooklin Rivera Bryan.



Aunque no entró en detalles, Rivera dijo que sus colegas del PLC han esgrimido epítetos y comentarios de tipo racial, algo que fue negado por Wilfredo Navarro.



Rivera pidió la postergación de los comicios y eso originó el conflicto con los liberales, particularmente con el diputado Víctor Duarte Arosteguí, apoyado por el candidato a alcalde del PLC en Bilwi, Osorno Coleman.



Magistrados silenciados



Los magistrados del Consejo Supremo Electoral, CSE, decidieron ayer por unanimidad establecer un “voto de silencio” en torno al tema, mientras no exista una clara intención de abordarlo oficialmente en el seno de este Poder del Estado.



Fuentes extraoficiales informaron que en la sesión de ayer, los magistrados se autocensuraron, por lo que no hablarán más con los medios de comunicación acerca de una posible resolución de postergar las elecciones municipales.



La fuente indicó que los magistrados están a la espera del informe que los técnicos elaboran acerca de la situación en la RAAN. Se espera que el CSE aborde el tema en unas tres semanas.