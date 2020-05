Diálogo y un acuerdo de gobernabilidad

El secretario nacional del PLC, Francisco Aguirre Sacasa, llamó ayer a un diálogo político para construir un acuerdo de gobernabilidad ante la inminente crisis nacional que se avecina por la suspensión parcial de los comicios municipales, lo que pondrá en peligro la ayuda internacional.



“Creo que hay límites a la generosidad de la comunidad internacional para con Nicaragua. Existe el síndrome de la fatiga de donantes. Y después de más de 30 años de estar recibiendo fuertes inyecciones de ayuda y de seguir cayendo en estas crisis, corremos el verdadero riesgo de antagonizar a los donantes y de perder su confianza y apoyo”, advierte Aguirre Sacasa.



¿Hay condiciones objetivas para suspender las elecciones en Bilwi, Prinzapolka y Waspam? ¿O no las hay?



Según los comentarios de los diputados del PLC de la Costa (Caribe) Atlántica, de representantes de ONG creíbles, como Ética y Transparencia, y de varios observadores de importantes embajadas en nuestro país, existen las condiciones para celebrar elecciones municipales en noviembre.



No olvidemos que el huracán “Félix” penetró en territorio nicaragüense a comienzos de septiembre de 2007. Por otro lado, las elecciones municipales se darán a comienzos de noviembre de 2008, o sea, 13 meses más tardes. Para esa fecha se podrían crear las condiciones para que el pueblo costeño ejerza el más fundamental de los derechos que un ciudadano tiene en un sistema democrático: el derecho a votar.



¿Cuál es el trasfondo del interés del FSLN y del presidente Ortega de suspender las elecciones en esos municipios?



La posición del presidente Ortega en cuanto a las elecciones de Bilwi, Prinzapolka y Waspam es difícil de entender. Existe la percepción –-prácticamente universal, por cierto—de que el trasfondo de esta eventual suspensión de las elecciones es político. Los que suscriben esta tesis sostienen que el presidente -–y sus aliados del Yatama-- temen un castigo en las urnas por el mal desempeño que ha tenido el gobierno en el período de la reconstrucción post “Félix”. Otros alegan que hay consideraciones económicas que hacen que el gobierno esté renuente a cambiar autoridades locales a finales de este año. Yo te confieso que no comprendo por qué el presidente ha vuelto a buscar un enfrentamiento, cuando lo último que él y Nicaragua necesitan es otra distracción.



¿Abre esto una nueva crisis institucional? ¿Por qué?



Sí. Pienso que una serie de errores políticos relacionados a estas elecciones podría tener un desenlace que todos los nicaragüenses lamentaremos, y que nos podría llevar a un enfrentamiento interno constitucional, de gobernabilidad y democracia tan grande como el que se dio en diciembre del año pasado. Podría costarnos la ayuda del Fondo Monetario y los más de 100 millones de dólares en ayuda líquida (de presupuesto) que están avalados por el FMI.



¿Qué llamado haría para solucionar esta crisis?



Hago un llamado, de nuevo, a la cordura, al patriotismo a la madurez. Espero que esta crisis --que todavía no ha reventado-- pueda ser abortada a través del diálogo entre actores serios y con una visión de patria.



Soy un firme creyente en el diálogo para evitar enfrentamientos estériles que sólo nos perjudican. No creo en el diálogo como un mecanismo de manipulación política, a como tantas veces se ha usado en Nicaragua.



Hablo de un diálogo sincero para llegar a un consenso sobre el camino a seguir para sacar a Nicaragua del agudo subdesarrollo, de la pobreza extrema en que nos encontramos. Sobre todo ahora en que la coyuntura internacional no nos favorece. En otras palabras, sigo creyendo en un acuerdo de gobernabilidad que nos dé la esperanza para salir adelante y que engendraría una agenda legislativa consensuada, por ejemplo.