“Ex militares EPS contarán votos”

La Alianza Partido Liberal Constitucionalista denunció que el Consejo Supremo Electoral, CSE, no le permitió inscribir cuatro fiscales en la Dirección de Partidos Políticos del CSE por disposiciones del Frente Sandinista, y “porque tenemos un presidente que tiene ínfulas de militar, y que tiene a sus guardias para que le cuenten los votos en el CSE”, según expresó el vocero de Vamos con Eduardo, Eliseo Núñez, en referencia al gobernante Daniel Ortega.



Julio Acuña, Director de Partidos Políticos, aseguró que no ha recibido la misiva de esta alianza política donde hacen el pedido, y que no existe disposición específica de acreditar fiscales en esta dirección.



El artículo 28 de la Ley Electoral no establece que deben haber fiscales en las direcciones del CSE: “Para la inscripción, votación y escrutinio, cada partido político o alianza tiene derecho a nombrar a un fiscal y su respectivo suplente ante el CSE, los Consejos Electorales, las Juntas Receptoras de Votos y los Centros de Cómputos”. Luego el CSE deberá emitir un reglamento para los fiscales.



Grave denuncia



A juicio de Núñez, el CSE “está negándose a acreditar a los fiscales en un área sustantiva como la Dirección de Partidos Políticos, para revisar las listas que han presentado otros partidos políticos” y que, asegura el vocero, contienen información falsa, proporcionada “con ayuda del propio CSE, específicamente con ayuda de Julio Acuña, quien les prestó fotocopias de cédulas, les prestó gente para llenar la lista de partidos políticos tanto de ALN como del Partido Conservador”.



El vocero del CSE, Félix Navarrete, dijo que esta acusación “es parte de una campaña política destinada a desprestigiar al CSE”. Con los cuatro fiscales, esta alianza pretendía revisar la documentación de los candidatos inscritos.



Ataques fuertes



Acuña está en una lista que el Movimiento Vamos con Eduardo extendió, donde se exponen los nombres de funcionarios del CSE que pertenecieron al gobierno sandinista de los años 80, y al Ejército Popular Sandinista.



En ella se encuentra Adonay Jiménez, de Logística Electoral, Wilhem Schmitch, de Dirección de Informática; Oscar Castro, de Dirección de Cedulación; Rosario Acosta, de Dirección de Registro Central; Isabel Turcios, de la Dirección de Derechos Humanos; y María Angélica Cano, de la Dirección Administrativa Financiera.



En la lista también se incluye a los magistrados del CSE: Marisol Castillo, Emmett Lang, Luis Villavicencio, José Luis Córdoba, y al viceministro de gobernación, Carlos Nájar, quien supuestamente se encargará de la policía electoral de las elecciones municipales.



“Con guardias”



“Estamos en manos de guardias”, dijo furibundo Núñez en conferencia de prensa, quien luego aseguró que el CSE “se ha negado a ser fiscalizado y a acreditar observadores electorales, se ha negado a un sinnúmero de actividades que le dan transparencia al proceso, y esto es porque el CSE está prácticamente militarizado y en manos del Frente Sandinista”.



Sobre tal afirmación, Navarrete expresó que “los funcionarios en cuestión son profesionales que han trabajado en los últimos diez años en procesos electorales, y en ningún momento han antepuesto sus intereses partidarios a los intereses institucionales”.



“El trabajo de ellos es tratar de robarse las elecciones, y el de nosotros es el de impedir que se las roben, lo cual se consigue con una buena fiscalización y la votación masiva”, agregó el vocero del partido Vamos con Eduardo, quien también ha expresado que al FSLN le conviene meter incertidumbre para que aumente la abstención, y así ganar la partida de noviembre.