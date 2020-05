La polémica sobre el uso de los fondos originados de la cooperación petrolera venezolana tomó un nuevo giro. Mientras el diputado del Movimiento Renovador Sandinista, MRS, Enrique Sáenz, advirtió que esos recursos “sirven para alimentar a la nueva oligarquía del Frente Sandinista”; su colega del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, Francisco Aguirre, dijo que la falta de información al respecto “no es sana para el gobierno, ni para la imagen internacional del país”.



Pese a su aseveración, Aguirre --Presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional-- es de la tesis de que la transparencia no es sinónimo de desarrollo ni crecimiento económico. Para Aguirre, la corrupción no impide el desarrollo de una nación.



“Yo conozco países con altos índices de corrupción y tienen un alto crecimiento económico”, sostuvo Aguirre durante un foro promovido por el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, Ieepp, y la Coordinadora Civil, CC.





Cooperación con reservas

No obstante, advirtió al gobierno de la preocupación de los países donantes, particularmente del llamado Grupo de Apoyo Presupuestario, sobre la ayuda que brindan a Nicaragua, y la poca o casi nula información que de su uso hacen las instituciones gubernamentales.



“Me reuní (ayer) con uno de los principales donantes, que ha dado mucho (dinero) al país durante décadas, y me dijo que se están cansando (ya que) después de tanta ayuda a Nicaragua, el país está muy atrasado”, expresó.





Sáenz duro

Citando cifras del presidente Daniel Ortega, el diputado Enrique Sáenz, dijo que la cooperación petrolera venezolana dejó unos 300 millones de dólares al país en el año 2007, lo que representa, según Sáenz, el 60 por ciento del total de la cooperación internacional.



Sáenz cuestionó el destino de ese dinero, y anunció que el MRS exigirá a la empresa Petronic, la publicación de los informes trimestrales y anuales sobre la ejecución presupuestaria y el uso de los fondos.



Para Sáenz, la discrecionalidad en el manejo de los recursos es solo uno de los pilares del Frente Sandinista para establecer un Estado autoritario. Los otros dos pilares, señaló, lo constituyen el control de las instituciones y la institucionalización de los Consejos del Poder Ciudadano, CPC.





Jarquín reacciona

En un intento por contrarrestar los ataques, el diputado Agustín Jarquín, aliado del Frente Sandinista, destacó los méritos del gobierno por “transparentar” el uso de los recursos, y recordó un decreto del presidente Daniel Ortega ordenando a los funcionarios el establecimiento de oficinas de Acceso a la Información Pública, tal como la establece la ley de la materia, aprobada el año pasado.



Además, le enrostró a Aguirre que el acuerdo entre Venezuela y Nicaragua data del año 2000, y fue firmado entre el entonces vicepresidente Enrique Bolaños y el presidente venezolano Hugo Chávez.



Asimismo, le recordó a Aguirre que esa fue su primera misión como canciller del gobierno de Arnoldo Alemán, y le dijo que ese acuerdo nunca llegó a la Asamblea Nacional para su ratificación, y que tampoco se conoció su contenido.