Temen estampida de donantes

Una estampida de donantes, debido a la instauración de un régimen dinástico familiar, teme el diputado suplente del MRS, Hugo Torres, a raíz de las declaraciones del ministro de cooperación de Finlandia, Paavo Väyrynen, en las que evalúan el futuro de la cooperación finlandesa, que ha sido de 67 millones de euros en calidad de donaciones durante los últimos cinco años.



“Esta expresión de preocupación del gobierno de Finlandia se suma al retiro de la cooperación de Suecia en un lapso de cuatro años”, advirtió Torres.



La cooperación inglesa, se ha conocido, también planea retirarse, indicó el legislador.



“Son malas señales, son preocupantes, puede ser la preocupación de que Nicaragua ha encontrado nuevos cooperantes, y estos países nórdicos podrían destinar su cooperación hacia otros países”, afirmó el general retirado.





La penalización del aborto

Es posible que haya temor de que el gobierno no actúa con la debida transparencia, que esté lesionando la poca institucionalidad del país --que en términos de gobernabilidad no tiene las mejores calificaciones--, y que haya falta de claridad en la rendición de cuentas.



También preocupa que la cooperación la canalicen a través de los CPC, apuntó Torres.



El diputado suplente resaltó la preocupación finlandesa alrededor de la penalización del aborto terapéutico, “lo cual es un verdadero crimen contra las mujeres”.



Esa medida, acotó Torres, “refleja una involución en el Estado de Nicaragua, que tiene precisamente al laicismo como uno de sus pilares fundamentales”.



“Hay temor de que se esté alimentando aquí un régimen de corte autoritario, con claras señales dictatoriales; que se pueda estar alimentando aquí la instalación de un régimen de corte familiar, y por qué no decirlo, aunque parezca exagerado, dinástico”, finalizó Torres.