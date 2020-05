PLC se queja con OEA

Por segunda ocasión, en menos de seis meses, el Partido Liberal Constitucionalista, PLC, pidió la intervención de la Organización de Estados Americanos, OEA, para resolver asuntos internos de Nicaragua, pese a que en el año 2005 criticaron una solicitud similar que entonces hizo el presidente Enrique Bolaños Geyer, ante la crisis ocasionada por la aprobación de las reformas constitucionales.



El presidente del PLC, Jorge Castillo Quant, envió ayer una carta al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, a quien prácticamente le pide “su amable e imprescindible observación” de todo el proceso electoral municipal, principalmente de las votaciones de noviembre próximo.



La misiva, cuyos términos son similares a los utilizados por Bolaños en 2005, es a propósito de las intenciones del Consejo Supremo Electoral, CSE, de suspender los comicios en los municipios de Bilwi, Waspam y Prinzapolka, en la Región Autónoma del Atlántico Norte, RAAN, argumentando la falta de condiciones para su realización.



La carta y la solicitud



“La consolidación de la democracia en Nicaragua es fundamental para la estabilidad del país y la paz en nuestro hemisferio. Desde la toma del poder político del Presidente Daniel Ortega, su gobierno minoritario ha asumido posiciones ostensiblemente autoritarias, violentando el Estado de Derecho”, se lee en la carta.



“El Consejo Supremo Electoral, controlado por el Presidente Ortega ya ha creado, mediante repetidas resoluciones arbitrarias, un clima de desconfianza... La más reciente, de ponerse en práctica, se opondría a la Constitución, negando el derecho de elegir a importantes municipios del Atlántico Norte de Nicaragua”, señala el documento.



Y agrega que “ante esta amenaza vigente de consecuencias peligrosas para la democracia y la tranquilidad nacional, se hace necesaria e imprescindible la observación doméstica e internacional de todo el proceso electoral, lo antes posible, reforzando en el país los Principios de Democracia Representativa contenidos en la Carta de la OEA y aliviando tensiones desestabilizantes”.



“Señor Secretario General, la OEA y usted en particular, han contribuido de manera positiva en varios procesos electorales de Nicaragua, solventando también situaciones políticas difíciles. Por la urgencia antes mencionada, su amable cooperación en la observación de procedimientos en curso para las elecciones municipales y los comicios en la fecha de su realización es imprescindible”, dice textualmente la carta que envió el presidente del PLC a Insulza.



No es la primera vez



No es la primera vez que la oposición y los liberales, en particular, invocan la Carta Democrática Interamericana al pedir la intervención de la OEA. El diez de diciembre de 2007, el denominado “Bloque contra la dictadura”, conformado por los diputados opositores al gobierno, envió una carta a Insulza a propósito de la crisis institucional provocada por la creación de los Consejos del Poder Ciudadano, CPC, con funciones paraestatales.



En esa ocasión, los liberales pidieron veladamente la intervención de la OEA, al recordarle a Insulza la labor del organismo regional en situaciones de conflicto en Nicaragua, entre ellos, el proceso de paz de Sapoá, en los años 80, durante el gobierno sandinista.