Diputados vuelan a la RAAN

Los presidentes de las comisiones de Gobernación y de Justicia de la Asamblea Nacional, Enrique Quiñónez y José Pallais, respectivamente, viajaron esta mañana a la Región Autónoma del Atlántico Norte, RAAN, a fin de verificar en el terreno la crisis provocada por la amenaza del Consejo Supremo Electoral, CSE, de suspender los comicios en tres municipios de la región.



Quiñónez dijo que intentarán mediar entre los ciudadanos que impiden el acceso terrestre a Bilwi exigiendo la suspensión de los comicios de noviembre; además, tratarán de convencer a los protestantes para que permitan el restablecimiento del aeropuerto local, “tomado” para impedir el aterrizaje y despegue de las aeronaves que cubren la ruta entre el Pacífico y el Atlántico Norte.



Otra de las misiones de los diputados liberales es evitar un enfrentamiento entre los que apoyan y los que se oponen a la postergación de las elecciones en los municipios de Bilwi, Waspam y Prinzapolka.



Ambos diputados realizarán un recorrido vía terrestre por los municipios señalados para conocer con exactitud la situación.



“Nos vamos a reunir con diferentes sectores de la población. Se han dado brotes de violencia y creemos que los diputados no podemos estar recibiendo solamente la información, sino también hay que ir a verificarla”, expresó Quiñónez.



Agregó que después del recorrido elaborarán un informe sobre la situación, el cual incluirá recomendaciones que las darán a conocer a las autoridades del Consejo Supremo Electoral, la Presidencia de la República y la Junta Directiva del Parlamento.





Reunión y sesión en veremos

Mientras tanto, los miembros de la Junta Directiva del Poder Legislativo, están a la espera de que el presidente del Parlamento, René Núñez, convoque a reunión a fin de restablecer el trabajo parlamentario.



La reunión de Directiva prevista para hoy no fue convocada, sin embargo, el primer secretario de la Asamblea Nacional, Wilfredo Navarro, dijo que podrían reunirse el próximo lunes para definir la nueva agenda de trabajo.



Navarro advirtió que la agenda no incluirá la Ley Antifraude Energético, suspendida en su aprobación precisamente por la insistencia del Frente Sandinista de suspender las elecciones municipales en la RAAN, y que mantiene paralizado temporalmente al Poder Legislativo.





FSLN busca tiempo

El diputado Wálmaro Gutiérrez declaró ayer que su bancada “no cederá a chantajes de la oposición”, al comentar la actitud de sus colegas de no sesionar. “Esto no será objeto de negociación”, dijo el diputado.



Gutiérrez declaró ayer que según ha expresado el presidente del Banco Central, Antenor Rosales, el FMI puede dar unos días más de plazo para esperar la ley, por lo que esperan llegar a un consenso pronto y aprobar cada uno de los artículos de la ley por unanimidad.



El diputado del FSLN reiteró que es falso que la Ley Antifraude perjudique a los pequeños consumidores de energía, tal como lo han planteado los diputados opositores para justificar su protesta.