Finlandia examina proyectos en Teustepe

Santo Domingo de Teustepe / Boaco y Managua



Mireya del Carmen Soza, de 37 años, cuenta con mucho orgullo los resultados de la cooperación finlandesa en su comunidad, Santo Domingo: han construido pozos artesanales para tener acceso al agua potable; les han facilitado bombas para irrigar los sembradíos de pipián, sandía, chiltomas, limón, pepino, mango, frijoles y arroz; y han construido letrinas.



Cada familia tuvo acceso a diez gallinas ponedoras, y les han reparado el camino que conduce al empalme El Jícaro-Santa Lucía. Todo esto se ha traducido en mejores oportunidades para el comercio, y en una mejor calidad de vida.



Se trata de dos de los proyectos que apoya Finlandia en la Nicaragua profunda: US$ 108,370.6 dólares para la producción y comercialización de hortalizas, para el abastecimiento de agua potable y saneamiento ambiental, ejecutado por la Unión de Agricultores y Ganaderos (UNAG) de Boaco, y por el Programa del Instituto de Desarrollo Rural (IDR), junto a Fomevidas.



El otro proyecto es también ejecutado por el IDR-Fomevidas y corresponde a la reparación de caminos El Jícaro-Santo Domingo, con una distancia de 4.9 kilómetros por el orden de los C$ 871,871.13 córdobas, cofinanciado entre Nicaragua y Finlandia, país que aportó C$ 791,261.39 córdobas.





Llegan desde el Mayoreo

Ambos proyectos fueron visitados ayer por el ministro de Cooperación de Finlandia, Paavo Väyrynen, acompañado de la embajadora de Finlandia, Marja Katriina Luoto y una comitiva de trabajo, con el fin de evaluar el futuro de la cooperación de su país hacia Nicaragua. Por el gobierno de Nicaragua le acompañó el viceministro de Relaciones Exteriores para la Cooperación, Valdrak Jaentschke.



Héctor Soza, un productor de chiltomas de Santo Domingo, explicó al ministro finlandés que el plantío brinda siete cosechas al año, y que los comerciantes del mercado mayoreo de Managua llegan hasta su comunidad a comprarles frutas y hortalizas, gracias a la reparación de los caminos.





Reunión con Ortega

Al mediodía, el presidente Daniel Ortega se reunió con el ministro de Cooperación y Comercio Exterior de Finlandia, Paavo Väyrynen, para evaluar la cooperación bilateral. Ortega agradeció la cooperación que Finlandia ha dado al país, y resaltó que la ayuda brindada por este país ha contribuido a reducir la pobreza, principalmente en el campo.



El ministro dijo por su parte, que la cooperación que Helsinki ha dado está enfatizada principalmente en el desarrollo sostenible, priorizando las áreas ecológicas, económicas y sociales.



El mandatario aprovechó la reunión para invitar a empresarios finlandeses a invertir en Nicaragua en diferentes áreas, entre ellas el área forestal y la energética.



Paavo Väyrynen, quien está en el país desde el miércoles evaluando la cooperación, se pronunció a favor de que en Nicaragua se promueva el desarrollo sostenible basado en el crecimiento, la reducción de la pobreza, la buena gobernabilidad, la democracia y el respeto al Estado de Derecho.



El ministro de Cooperación y Comercio de Finlandia subrayó que Nicaragua es “el país número uno de cooperación finlandesa en América Latina”, pues toman en cuenta el bajo nivel de ingresos de la nación.



Finlandia otorgó 67 millones de euros (105 millones de dólares) en donaciones en los últimos cinco años, y ha apoyado proyectos de desarrollo rural, servicios de salud, entre otros.