Publican Código Penal apócrifo

El primer secretario del Poder Legislativo, Wilfredo Navarro, advirtió ayer a abogados, estudiantes de Derecho, funcionarios del Poder Judicial y población en general, sobre la publicación de un “falso” Código Penal por parte de varias casas editoriales que ya lo están ofreciendo como si se tratase de una Ley de la República.



Navarro recordó que el Código Penal aún no entra en vigencia, pues no se ha publicado en La Gaceta, Diario Oficial, y por tanto, cualquier publicación del documento no es oficial y no está autorizada por la Asamblea Nacional.



Lo más grave, dijo, es que las tres publicaciones detectadas hasta el momento contienen “errores e inexactitudes” respecto a lo aprobado por los diputados. No obstante, Navarro insistió en la ilegalidad del documento, puesto que el Código Penal aún no es Ley de la República.





Estafa

El diputado liberal mostró su preocupación por los delitos que se podrían derivar de la venta de estas publicaciones. Sugirió que quienes adquieran ejemplares del Código Penal “apócrifo” serán víctimas de una estafa.



Navarro señaló que la Asamblea Nacional no puede sugerir o acusar penalmente a los representantes de las casas editoriales que están imprimiendo el Código Penal, sin embargo, dijo que los afectados podrían poner la denuncia ante la Policía Nacional.



Agregó que tampoco tienen la potestad para solicitar el decomiso del material, a pesar de insistir en lo ilegal de la acción. La Asamblea Nacional tampoco puede pedir una investigación al respecto.